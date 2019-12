Syn mistrza świata z 1984 roku: Stiga Blomqvista pojawił się na trasach indonezyjskiego Danau Toba Rally w Citroenie C3 R5. Start Szweda był możliwy dzięki przyjaźni z indonezyjskim kierowcą F2: Seanem Gelaelem, którego ojciec wspierał Blomqvista w startach w Formule 3 w 2014 roku. Podczas gdy Gelael zaliczył cały rajd, Blomqvist zamieniał się za kierownicą z Winwayem Nuno Pinto, trenerem Gelaela.

- Sean chciał zaliczyć jeden z rajdów i zapytał mnie, czy nie chcę spróbować. Nuno jechał w sobotę, a ja w niedzielę. Mieliśmy wsparcie Citroena i portugalskiego zespołu, co pomogło po stronie operacyjnej. To było niesamowite. W moim życiu tylko dwa razy prowadziłem auto rajdowe i to było 10 lat temu. Dawno nie miałem tyle radości za kierownicą - mówił Blomqvist.

- Walczyliśmy z samochodami grupy N, takimi jak Mitsubishi, więc nie mieli szans. Albo ja, albo Sean wygrywaliśmy odcinki, ale miałem problem na ostatniej próbie, gdy uderzyłem w kamień i uszkodziłem zawieszenie. Musiałem się wycofać. Odcinki były naprawdę trudne. Przypominały Akropol z błotem. Sean był mega. Stoczyliśmy naprawdę zaciętą walkę - dodał.

Blomqvist przyznał także, że ten start ożywił zachowanie jego ojca: - Nie angażował się w moje wyścigi i nie udzielał mi wskazówek. Podawał mi tylko podstawowe informacje, ale jak powiedziałem mu o rajdzie, udzielił mi wiele ważnych rad na temat spraw, które przeoczyłem. Na przykład nie wykonałem dobrej pracy przy notatkach. Jednak szybko poczułem się komfortowo i zastanawiałem się, co by było, gdybym nie odpuścił startów dziesięć lat wcześniej.

Blomqvist nadal walczy także o wyścigowe starty w sezonie 2020: - Nadal pracujemy nad tym, ale wkrótce coś ogłosimy. Na pewno wrócę też na kolejny rajd.