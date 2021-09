Bonato zrównał się z Bugalskim

Bonato zrównał się w statystykach z rekordzistą rajdu bazującego w Morzine, Philippem Bugalskim. Piątkowi liderzy, Quentin Giordano i Kévin Parent ustąpili załodze CHL Sport Auto o 5,3 sekundy. Quentin Gilbert i Christopher Guieu po ostatnim oesie odebrali podium Sébastienowi Loebowi i Danielowi Elenie, najszybszym na OS12.

- Nic nie działa. Nie ma już amortyzatorów, nie ma hamulców. Biegi zmienia się na dwa razy. To się stało w połowie odcinka - informował Loeb po stracie 37 sekund na końcowym Samoëns - Morzine 2.

- To jasne, że on (Giordano) zasłużył na zwycięstwo tak samo jak my, a może nawet bardziej - powiedział Yoann Bonato, najszybszy na pięciu z 13 oesów. - Było naprawdę trudno i nie można go nie docenić. Za takie pojedynki kochamy ten sport.

- Atakowałem do końca - mówił Quentin Giordano. - Przed ostatnim odcinkiem otrzymaliśmy informację, że jest mokro, ale już nie padało i pozostaliśmy na tych samych oponach. Myślałem również o mistrzostwach. Sądzę, że możemy być dumni z naszego występu, rywalizując tutaj z Bonato.

Eric Camilli wygrał dzisiaj dwa odcinki. - Zabrakło nam dwóch sekund do podium. To trochę frustrujące. Było ciężko po przebiciu opony. Dałem z siebie wszystko. Sytuacja w mistrzostwa nieco się skomplikowała, ale tak łatwo się nie poddamy. W ten weekend pokazaliśmy tempo, szczególnie przy takiej pogodzie.

François Delecour jadący drugim Peugeotem 306 Maxi z Sébastien Loeb Racing, odpadł po awarii skrzyni biegów na OS10. Gilles Panizzi doprowadził Hyundaia do mety na 15 miejscu.

73. RALLYE MONT-BLANC MORZINE

1. Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (F) Citroën C3 Rally2 1:43.41,2

2. Quentin Giordano/Kévin Parent (F) Volkswagen Polo GTI R5 +5,3

3. Quentin Gilbert/Christopher Guieu (F) Skoda Fabia R5 +1.23,1

4. Eric Camilli/ François-Xavier Buresi (F) Citroën C3 Rally2 +1.25,7

5. William Wagner/Kévin Millet (B/F) Citroën C3 Rally2 +1.26,1

6. Sébastien Loeb/Daniel Elena (F/MC) Peugeot 306 Maxi +1.46,7

7. Cédric Robert/Matthieu Duval (F) Alpine A110 Rally +2.22,1

8. Kévin Bochatay/Marine Delon (F) Skoda Fabia R5 +2.56,0

9. Patrick Rouillard/Guilhem Zazurca (F) Skoda Fabia R5 +3.08,6

10. Thibault Habouzit/Loïc Declerck (F) Volkswagen Polo GTI R5 +3.10,7