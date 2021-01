Bottas rozważa start w Arctic Rally Finland

- To dosyć duża przerwa, jeżeli startujesz w rajdzie raz do roku - powiedział Valtteri, szósty w generalce, trzeci w klasie 6. - Wygląda na to, że w tym czasie utraciłem trochę umiejętności. Na początku rajdu zawsze są poszukiwania. Wiele się jednak nauczyliśmy i jadę bardziej pewnie na opis.

W porównaniu z ubiegłym rokiem miałem więcej frajdy. Wtedy było dużo kłótni w samochodzie. Teraz też się kłóciliśmy, ale mała awantura jest istotna, ponieważ wciąż pozostaję niedoświadczonym rajdowcem.

Będę nadal startował w rajdach, jednak zależy to od wielu rzeczy. Mój kalendarz jest dosyć pełny - z 23 wyścigami Formuły 1. Pomiędzy nimi trudno zmieścić coś innego. Musimy przyjrzeć się, jakie są możliwości. Zależy to również od tego, jaki pakiet zbierzesz. Jako hobby nie jest to tania zabawa i trzeba zachować zdrowy rozsądek.

Valtteriego zapytano o Arctic Rally Finland. - Jeszcze nie wiem, czy mam wtedy wolny termin. Zależy to od zobowiązań wobec Mercedesa. W tej chwili wszystko jest otwarte w związku z sytuacją na świecie. Jeżeli kalendarz na to pozwoli, naprawdę muszę rozważyć ten start.

Zależy to również od tego, czy uda się znaleźć dobry samochód i zespół bez płacenia nierozsądnych pieniędzy.

Według przecieków, zimowa fińska runda mistrzostw świata odbędzie się na odcinkach Rajdu Arktycznego. W piątek planowany jest 32-kilometrowy Sarriojärvi, w sobotę dwie pętle z próbami Jyrhämäjärvi, Kaihuavaara i Siikakämä, a w niedzielę powtarzany Aittajärvi.