Breen wraca na Targa Florio

W 2012 roku Craig Breen i Gareth Roberts stanęli na starcie Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia, piątej rundy IRC. Po siedmiu odcinkach specjalnych duet zajmował szóste miejsce. Na OS8 - pierwszym drugiego dnia rywalizacji - doszło do wypadku. Peugeot 207 S2000 prowadzony przez Breena wypadł z drogi na szybkim lewym łuku. Zaczynająca się w tym miejscu bariera, przebijając przód samochodu dostała się do kabiny i śmiertelnie raniła 24-letniego pilota.

Prawie dziewięć lat po tych wydarzeniach Breen powróci na Sycylię. Irlandczyk łączy niepełny program w mistrzostwach świata z Campionato Italiano Rally. Targa Florio będzie trzecią rundą bieżącego sezonu CIR. 31-latek pojedzie z Paulem Nagle w Hyundaiu i20 R5 z Friulmotor.

- Fakt, że mam takie słodko-gorzkie uczucia związane z tą wyspą, czyni mnie smutnym - przekazał Breen. - Mam wrażenie, że Włochy zabrały jakąś część mojego serca. Z drugiej strony wiele od tego kraju otrzymałem i niemalże mogę go teraz nazywać swoim domem.

- To niesamowite, gdy pomyśli się, że to już prawie dziewięć lat od tego strasznego dnia. To jasne, że jest niewiele dni, w których nie myślę o „Jaffie”. On naprawdę jest częścią mojej podróży. I teraz owa podroż zabiera mnie ponownie na Targa Florio. To moja decyzja, mój pomysł. Chcę wrócić i zapisać jakieś miłe wspomnienia. Chcę spróbować uwolnić złe myśli, związane z tą wyspą i rajdem.

- Oczywiście jestem zdenerwowany powrotem tam, ale plan jest taki, by cieszyć się rajdem i spróbować poczuć komfortowo. Tego zdecydowanie chciałby teraz „Jaffa”.

105. Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia odbędzie się w dniach 7-8 maja. Organizatorzy przygotowali dziesięć odcinków specjalnych o łącznej długości 92 km.