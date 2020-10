Bubik mistrzem Litwy

Do awarii dziesiąta w generalce Samsonas Rally Around 7 Lakes, polska załoga zakończyła jazdę po uszkodzeniu wahacza BMW na OS7. Rywal Bubika w mistrzostwach, Justas Tamašauskas wpadł do lasu na poprzednim odcinku.

Martynas Samsonas i Ervinas Snitkas wygrali rajd z przewagą 14,3 sekundy nad Vaidotasem Žalą i Andrisem Mālnieksem - ponownie mistrzami Litwy w 4WD i LARČ 1. Najszybszy na jedenastu z 13 oesów, Žala stracił 72 sekundy na siódmej próbie. Po hopie spadł przewód turbosprężarki.

Robert Kocik i Sebastian Wach zajęli czwarte miejsce w LARČ 1, kończąc sezon na trzeciej pozycji w klasie. Na szóstym miejscu w 2WD sklasyfikowano w rajdzie Gracjana Predko i Adriana Sadowskiego, na dziesiątym - Krzysztofa Polaka i Bożydara Grzywaczewskiego.

SAMSONAS RALLY AROUND 7 LAKES

1. Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (LT) Ford Fiesta N5+ 54.12,8

2. Vaidotas Žala/Andris Mālnieks (LT/LV) Skoda Fabia R5 +14,3

3. Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevičius (LT) Skoda Fabia R5 +36,7

4. Vladas Jurkevičius/Aisvydas Paliukėnas (LT) Skoda Fabia R5 +42,3

5. Jānis Vorobjovs/Ivo Pūķis (LV) Mitsubishi Lancer Evo IX +1.08,0

6. Vytautas Švedas/Žilvinas Sakalauskas (LT) Mitsubishi Lancer Evo X +3.57,9

7. Ramūnas Čapkauskas/Titas Čapkauskas (LT) Mitsubishi Lancer Evo IX +4.18,8

8. Robert Kocik/Sebastian Wach (PL) Ford Fiesta R5 +4.52,8

9. Kajus Samsonas/Justas Vičiūnas (LT) BMW M3 E36 +5.12,9

10. Mantas Jurgaitis/Martynas Drūlia (LT) BMW M3 E90 +5.21,5

...

18. Gracjan Predko/Adrian Sadowski (PL) BMW M3 E46 Compact +9.26,1 (6. 2WD)

22. Krzysztof Polak/Bożydar Grzywaczewski (PL) BMW M3 E46 +11.22,9 (10. 2WD)