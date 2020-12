Zespół od 2010 roku regularnie, nie opuszczając ani jednej imprezy, startował w Rajdzie Barbórka. W tym roku z powodu obostrzeń warszawski klasyk został odwołany, ale w jego miejsce i w tym samym terminie zorganizowano rajdowe show. Warto przypomnieć, że Tor Modlin to obiekt, na którym przez ostatnie 3 lata rozgrywany był jeden z odcinków Rajdu Barbórka.

W tym roku na asfaltowym torze załogi będą miały do pokonania aż 10 odcinków specjalnych. Format imprezy także nawiązuje do Barbórki - 9 dziennych odcinków specjalnych wyłoni najlepszych 35 załóg, które awansują do wieczornego Kryterium Toru Modlin. Organizacją rajdu i ułożeniem tras zajął się czterokrotny rajdowy Mistrz Polski Leszek Kuzaj, co gwarantuje prawdziwe rajdowe święto. Załoga TVN Turbo zapowiada nawiązanie do barbórkowych sukcesów i walkę o zwycięstwo.

- Jestem przeszczęśliwy, że jeszcze raz w tym roku wsiądziemy do naszego Hyundaia i20 R5 i wyciśniemy z niego oraz z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze czasy na odcinkach specjalnych - powiedział Łukasz Byśkiniewicz. - Po odwołaniu Rajdu Barbórka zmartwiłem się, że w tym sezonie już nie poczujemy rajdowych emocji. A tu taka niespodzianka, która uszczęśliwi nie tylko mnie. Tor Modlin Rally Show organizuje Leszek Kuzaja i należą mu się brawa. Impreza bardzo przypomina „Barbórkę” nie tylko ze względu na charakterystykę odcinków specjalnych, ścigania się na tym samym obiekcie, ale także ze względu na format przeprowadzenia imprezy. Najpierw rywalizujemy na 9-ciu dziennych oes’ach, a 35 najszybszych duetów otrzyma przepustkę do wieczornego 2,5 kilometrowego Kryterium Toru Modlin.

- Świetnie, że ten dziwny, pandemiczny sezon zakończymy w jedyny słuszny sposób, czyli w samochodzie rajdowym i nabuzowani adrenaliną. Chcemy dobrze się bawić i pojechać po najwyższe lokaty. Jest z kim walczyć, ponieważ swój start zapowiedział między innymi tegoroczny Mistrz Polski Jari Huttunen. Jednak wiem, jak jeździ się takie próby więc tanio skóry nie sprzedamy. Tym startem chciałbym podziękować naszym Partnerom, za to, że w trudniejszych czasach pokazali swoją siłę, stabilność i wielkie zaangażowanie: Auto Partner, MaXgear, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, I Planet Radom, Siren7, Michelin oraz nasz tradycyjny „grudniowy” Partner BYŚ- Gospodarka Odpadami. Dziękuje także szefostwu macierzystej TVN Turbo za wsparcie medialne - dodał.

