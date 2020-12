Byśkiniewicz: To był strzał w dziesiątkę

Tor Modlin był obiektem, na którym sezon postanowiło zakończyć prawie 50 załóg z różnych dyscyplin sportów motorowych.

Załoga TVN Turbo przed startem zapowiadała walkę o najwyższe lokaty i swojego słowa dotrzymała. Byśkiniewicz i Cieślar od samego początku osiągali czasy w pierwszej trójce, po drodze zwyciężając na odcinku specjalnym nr. 8. Główną część Tor Modlin Rally Show ukończyli za załogą Jari Huttunen- Mikko Lukka, czyli za tegorocznymi Mistrzami Polski i Mistrzami Świata WRC3.

Nie był to jednak koniec emocji i sukcesów zespołu. Podczas wieczornego, widowiskowego Kryterium Toru Modlin uzyskali drugi czas, ponownie ustępując tylko fińskiej załodze.

- Bardzo się cieszę, że wspólnie z naszymi partnerami podjęliśmy decyzję o starcie w pierwszej edycji Tor Modlin Rally Show - powiedział Łukasz Byśkiniewicz. - Drugie miejsce w rajdzie, jak i w wieczornym Kryterium Toru Modlin to wspaniały wynik. Na więcej nie mogliśmy liczyć, ponieważ tego dnia numerem jeden byli zdobywcy tytułu Mistrza Polski i Mistrza Świata Jari Huttunen z Mikko Lukką. Mimo, że w tym roku nie było nam dane rywalizować na kultowej ulicy Karowej to impreza przygotowana przez Leszka Kuzaja, okazała się strzałem w dziesiątkę, a w powietrzu czuć było atmosferę i napięcie charakterystyczną dla grudniowego Rajdu Barbórka.

- 10 odcinków specjalnych dostarczyło nam wielu niezapomnianych emocji, które sprawiły, że z dumą i satysfakcją zamykamy „covidowy” sezon 2020. Pojechaliśmy bezbłędnie, choć początek był dla nas bardzo nerwowy, ponieważ stając na starcie do pierwszego odcinka specjalnego pękł wentyl i pojechaliśmy bez ciśnienia w oponie. Na szczęście straty nie były duże i pozostaliśmy w grze, która zakończyła się dla nas dwoma drugimi miejscami. Co ciekawe całe podium rajdu to załogi korzystające z Hyundai’ów i20 R5. W naszym przypadku jechaliśmy bez modyfikacji mocy silnika i z regulaminową zwężką. Z przytupem kończymy ten rajdowy rok i rozpoczynamy przygotowania do kolejnego. Wielkie podziękowania kieruje do naszych partnerów, dzięki którym mogliście nas widzieć na odcinkach specjalnych: Auto Partner, MaXgear, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, SIREN7, IPlanet Radom, IHome, Michelin, BYŚ-Gospodarka Odpadami oraz TVN TURBO - dodał.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku podczas Tor Modlin Rally Show - przyznał Zbigniew Cieślar. - Dwa drugie miejsca to wspaniały prezent pod choinkę oraz świetne zakończenie sezonu. Dzień rozpoczął się dla nas źle, ponieważ zeszło powietrze z koła, ale wieczorem okazało się, że daliśmy rade i z Toru Modlin wywozimy po 3 puchary. Do tego wygraliśmy jeden odcinek specjalny. Rajdów nie było za dużo w tym roku, dlatego cieszę się, że tu wystartowaliśmy i pokazaliśmy, jak potrafimy jeździć. Łukasz dobrze się czuje na takich próbach, a do tego doskonale robi beczki.

- Ten rajd był prawdziwą wisienką na torcie, z pucharami i wielką radością. Jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy partnerom oraz sympatykom naszego zespołu za wsparcie i gorący doping - dodał.

