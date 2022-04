C3 WRC w prywatnej kolekcji

Gino kontynuuje rodzinne tradycje i obecnie opiekuje się siecią salonów samochodowych. Firma założona została pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia i była pierwszym oficjalnym dealerem Mercedesa w prowincji Cuneo. Z czasem działalność rozszerzono na całe północne Włochy oraz marki takie jak: Aston Martin, Maserati, BMW, czy Lotus.

Alessandro Gino, fan rajdów, startujący w niższych ligach rozgrywkowych na włoskiej scenie, ale także trzykrotny uczestnik słynnego „Monte Carlo”, ma w swoim garażu kilka rajdówek. Część z nich jest na sprzedaż, a część należy do prywatnej kolekcji. W niej są m.in. Subaru Impreza WRC 04, Mini JCW WRC, Ford Fiesta WRC oraz kupiony w styczniu od 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC.

Niedawno Gino postanowił poszerzyć swój inwentarz o kolejnego przedstawiciela ostatniej generacji aut WRC. Włoch wybrał się do Wersalu i odebrał z Citroen Racing aż trzy egzemplarze C3 WRC. Jeden z nich powinien być niedługo wystawiony na sprzedaż.

- Stare auta WRC 1,6l, jak moja Fiesta, dają wiele frajdy, ale są niewiele szybsze w porównaniu do R5 - przyznał Gino. - WRC Plus [po 2017 roku] to po prostu inna galaktyka.