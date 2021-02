Start w Estonii był częścią przygotowań do zbliżającego się Arctic Rally Finland – rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Rajd zdominowały załogi fabrycznego zespołu Hyundaia – najszybsi na wymagających, pokrytych śniegiem trasach byli Ott Tänak i Martin Järveoja, a za nimi w wynikach znaleźli się Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe.

- Pierwszy zimowy rajd w życiu ukończyliśmy bez poważniejszych przygód. Oczywiście zdarzyło się kilka błędów, jak na przykład przestrzelone skrzyżowania i cofania, ale auto dotarło do mety w jednym kawałku. Naszym celem było zebranie jak najwięcej wiedzy i zrozumienie zachowania samochodu na śniegu. Szukaliśmy właściwego setupu na Arctic Rally Finland, dlatego co pętlę wyjeżdżaliśmy z innymi ustawieniami. Założyliśmy też opony z kolcami krótszymi niż dopuszczone regulaminem, co prawda wolniejsze, ale właśnie takich będziemy używali podczas rundy WRC. Myślę, że to wszystko zaprocentuje w Finlandii, gdzie wyruszamy już za kilka dni - powiedział Adrian Chwietczuk.

- Muszę przyznać, że na odcinkach wokół Otepää odczuwaliśmy brak kibiców. Bez ich wsparcia nie jedzie się tak przyjemnie, ale niestety taką mamy obecnie sytuację. Wielkie podziękowania dla Jarka za jego dobrą pracę, dzięki temu jesteśmy na mecie - dodał.

→ Galeria zdjęć z Otepää Talveralli

- Kilkadziesiąt kilometrów w rajdowym tempie nauczy każdego kierowcę więcej niż kilka dni na testach. Różnorodna konfiguracja odcinków z partiami szerokimi i wąskimi, szybkimi i wolnymi. Zmienność i zużycie nawierzchni w trakcie dnia oraz wpływ konkurentów to czynniki, które trudno symulować - powiedział Jarek Baran. - Wszystkie drobne trudności czy przygody, w które obfituje każdy start, to wiele obserwacji i cennych doświadczeń i dlatego to był dla nas ważny i udany start.

informacja prasowa