Ceremonia startu Barbórki w Galerii Młociny

Prestiżowy rajd, jakim jest Barbórka, wymaga prestiżowej oprawy, w naszym harmonogramie nie mogło więc zabraknąć oficjalnej ceremonii startu. Prawdziwi rajdowi kibice, a także ci, dla których być może będzie to pierwsze spotkanie z motorsportem, zobaczą bohaterów sobotniej rozgrywki już w piątek.

Ceremonia startu rozpocznie się o godzinie 20:00, na terenie jednego z najnowocześniejszych centrów handlowych stolicy.

- Idąc za doświadczeniem z ubiegłego roku, kolejny raz organizujemy oficjalną ceremonię startu Rajdu Barbórka. Będzie to doskonała okazja dla fanów rajdów, by z bliska przyjrzeć się profesjonalnie przygotowanym samochodom oraz posłuchać, co przed startem do Barbórki mówią najlepsi kierowcy. Cieszymy się, że ceremonia odbędzie się w miejscu, które licznie i chętnie odwiedzają mieszkańcy stolicy – powiedział Daniel Siemczuk, dyrektor Rajdu Barbórka.

Dzień wcześniej, we czwartek, Galeria Młociny zaprasza na spotkanie z aktualnymi mistrzami Polski – Miko Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem, które rozpocznie się o godzinie 19:00 w Hali Hutnik, na drugim poziomie.

Rywalizacja na odcinkach specjalnych rozpocznie się w sobotni poranek, od przejazdów na Torze Modlin. Później kierowcy wrócą do Warszawy, gdzie tradycyjnie, na terenie Automobilklubu Polski, odbędzie się odcinek Autordom Bemowo. Ostatecznego zwycięzcę Rajdu Barbórka 2019 poznamy po próbie Tor Służewiec. Barbórkę zakończy Kryterium Asów na ulicy Karowej.

