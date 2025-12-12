Ciągnie Gronholma do lasu
Dwukrotny mistrz świata zdecydował się na powrót za kierownicę samochodu rajdowego.
Marcus Gronholm
Autor zdjęcia: Toyota Racing
Uczestnik 153 rund WRC, z których 30 wygrał, zdecydował się wziąć udział w całkiem nowym projekcie.
Już na początku lutego pojawiły się doniesienia, że Gronholm połączył siły ze szwedzkim zespołem JRD Motorsport, z którym weźmie udział w projekcie mającym na celu opracowanie samochodu rajdowego zgodnego z przepisami FIA Rally2 na rynek północnoamerykański.
Samochód ma rywalizować w klasie ARC2 amerykańskiej serii rajdowej ARA, gdzie pojazdy bazują na tych samych konstrukcjach Rally2, które są używane również w WRC.
Poinformowano, że Fin już niebawem rozpocznie testy samochodu ARC2 w Stanach Zjednoczonych.
- Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz byłem w Stanach Zjednoczonych jako kierowca, ale z rozrzewnieniem wspominam wyścig Pikes Peak i starty w rallycrossie po zakończeniu mojej kariery w WRC – powiedział Gronholm serwisowi Rallyjournal.
- Atmosfera sportów motorowych w Stanach Zjednoczonych jest swobodna, a jednocześnie w pełni profesjonalna. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że podczas przygody z JRD Motorsport uda mi się stworzyć nowe rajdowe wspomnienia – kontynuował.
Zaprojektowano już barwy dla samochodu JRD Motorsport. Dominować będą kolory flag fińskiej i szwedzkiej.
- Kiedy startowałem w WRC, Szwecja i Finlandia były moimi ulubionymi rajdami. Poza tym szwedzki jest moim językiem ojczystym. Wszystko w tym projekcie budzi pozytywne emocje – dodał z entuzjazmem.
Gronholm w swojej karierze pięciokrotnie wygrał Rajd Szwecji, co lokuje na drugim miejscu wśród zwycięzców tej legendarnej imprezy. Z kolei w Rajdzie Finlandii wygrywał aż siedem razy, czym ustanowił niepobity do dziś rekord.
Testowany obecnie samochód klasy ARC2 ma moc porównywalną z samochodami Rally2 i ma oferować bardziej dostępną opcję dla rynku północnoamerykańskiego, na którym trudniej jest pozyskać samochody Rally2 z Europy.
Fin pojawił się w sierpniu w Kłodzku na Polskim Rajdzie Legend. Choć jego pokazowy przejazd Peugeotem 206 WRC zakończył się awarią, Gronholm potwierdził, że pojawi się na Dolnym Śląsku także w przyszłym roku.
Polski Rajd Legend 2025
Autor zdjęcia: Piotr Furman
