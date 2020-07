Czeski trening Rallytechnology

Rajdowa liga za południową granicą Polski przyzwyczaiła do bardzo mocnej obsady, ale lista załóg, jakie staną do rywalizacji w sobotni poranek, wygląda imponująco.

Znalazło się na niej ponad 120 ekip, reprezentujących barwy 9 narodowości. Do 26 numeru startowego, kibice zobaczą aż 22 samochody kategorii R5 i trzy WRC. W tym gronie nie zabraknie polskich zawodników, a załogą, która otrzymała najwyższy numer startowy będą Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Bronią duetu będzie Volkswagen Polo GTI R5, za obsługę które odpowiada Rallytechnology.

W swoim drugim starcie w Volkswagenie, zadebiutują na odcinkach specjalnych wytyczonych wokół Mlada Boleslav. Organizator przygotował 18 prób i blisko 160 km rajdowego ścigania. Będzie to dla zespołu ważny etap przygotowań do zbliżającego się Rajdu Rzeszowskiego i walki o punkty Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

- Od startu w Tarmac Masters nasze przygotowania do sezonu nabierają coraz większego tempa. Na rozpoczęcie RSMP 2020 musimy jeszcze poczekać, ale staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Rally Bohemia traktujemy przede wszystkim treningowo, ale patrząc na listę zgłoszeń to można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to trening z najwyższej rajdowej półki - dwa intensywne dni i bardzo cenne przejechane kilometry - powiedział Robert Gabryszewski (szef zespołu Rallytechnology).

Jesteśmy mocno zmotywowani przed kolejnym wspólnym startem z Tomkiem i Damianem w Volkswagenie Polo GTI R5. Mocna międzynarodowa obsada, wymagające trasy i świetna atmosfera. Dobrze wrócić na czeskie odcinki specjalne - dodał.



informacja prasowa