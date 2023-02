Reprezentant M-Sport Ford w mistrzostwach świata, obecnie w WRC 2 - Adrien Fourmaux, poprowadzi Forda Fiestę Rally2 dodatkowo w domowej imprezie zespołu. Niewykluczone, że przystąpi też do kolejnych rund brytyjskiego czempionatu.

Malcolm Wilson Rally nie jest nowy dla Francuza. Triumfował w tej imprezie w 2020 roku.

Wyjaśniając obecność Fourmauxa na otwarciu sezonu BRC, dyrektor M-Sportu, Malcolm Wilson, powiedział dla DirtFish: - To dobra okazja dla nas do pracy nad rozwojem samochodu i dla Adriena do spędzenia więcej czasu w aucie.

- Zbliża się rozwój Fiesty, cały czas jest poprawiana i to będzie kolejny krok w tym procesie. Chcemy być z tym samochodem w czołówce - przekazał.

Zapytany, czy jest jakaś szansa na pełną kampanię M-Sportu w BRC, Wilson dodał: - Cóż, z pewnością weźmie udział w pierwszej rundzie. W tej chwili tak naprawdę nie mamy żadnych planów poza tym.

Malcolm Wilson Rally odbędzie się jedenastego marca.

Czytaj również: Bonato wierny Citroenowi

Video: IsoValkeinen SM-Ralli Kuopio 2023