Drugi sezon, większe wyzwania

Tym razem na graczy czeka dużo większe wzywanie w postaci trzynastu rund, podczas których będą musieli zmagać się ze śniegiem, lodem, szutrem, błotem i asfaltem. Przemierzymy cały wirtualny świat: od krętych argentyńskich szutrów, przez niemieckie asfalty na poligonie Baumholder, po niezwykle płynne szutrowe drogi Nowej Zelandii.

Co więcej, postanowiliśmy dopuścić do startu auta klasy WRC, R5 oraz R2, a fani historycznych aut powalczą w klasie historycznej. Mimo że DiRT Rally 2.0 nie oferuje wieloklasowych rozgrywek, będziemy tworzyć dla Was również klasyfikacje generalne każdego rajdu, by choć odrobinę przybliżyć rywalizację do tej z realnych oesów.

Zaledwie w miesiąc MPL BGM Cup stało się największą w Polsce ligą DiRT Rally 2.0, w której rywalizują najlepsi kierowcy, dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was drugi sezon z dużo większym rozmachem. Mamy nadzieję, że zarówno najlepsi, jak i początkujący czują się u nas swobodnie i znajdują dla siebie punkty odniesienia wśród około 300 graczy. Startujemy już siódmego maja od rajdu treningowego, by każdy na własnej skórze mógł sprawdzić procedury zawarte w regulaminie rozgrywek. Życzymy powodzenia i zapraszamy do walki!

REGULAMIN MOTORSPORT.COM POLSKA BGM CUP - SEZON 2

A. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Motorsport.com Polska BGM Cup jest portal Motorsport.com oraz Bielawska Grupa Motorsport.

2. Puchar zostanie rozegrany w grze DiRT Rally 2.0.

3. Poszczególne rundy cyklu zostaną utworzone za pośrednictwem dedykowanej platformy Codemasters dla lig DiRT Rally 2.0: https://dirtrally2.com/clubs/.

4. W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy gracze korzystający z platformy Steam, Xbox One oraz PlayStation 4.

5. Klasyfikacje będą prowadzone zbiorczo tj. na podstawie wyników globalnych.

6. W przypadku pojawienia się problemów z grą, aktualizacjami lub serwerami Codemasters, organizator prosi zawodników o wyrozumiałość, ponieważ organizator nie ma na nie wpływu. Każde nieukończenie zmagań wynikające z błędów gry będzie traktowane jako „awaria samochodu”.

7. Zabroniony jest start na kilku kontach. Stwierdzenie takiego przypadku będzie równoznaczne z dyskwalifikacją.

8. Zabronione jest stosowanie modów, programów i kodów, które mogą ułatwić rywalizację. Stwierdzenie takiego przypadku równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

9. Zabroniony jest start w kilku klasach. Stwierdzenie takiego przypadku równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

10. Dozwolone są tzw. głębokie cięcia, o ile nie powoduje to ominięcie znaczących elementów znajdujących się przy trasie (drzewa, krzewy, znaki drogowe, szykany itp.).

11. Organizator w przypadku wątpliwości dotyczących czasu może zwrócić się do zawodnika z prośbą o zaprezentowanie powtórki z danego przejazdu. Jeśli takowa nie zostanie udostępniona w ciągu 48h będzie to oznaczało dyskwalifikację.

12. Ustawienia ligi, które będą używane podczas rajdów, są następujące:

- Pomoce: zabronione

- Strefy serwisowe: według uznania organizatorów

- Kamery: dopuszczone zostaną wszystkie kamery

- Warunki drogowe: według uznania organizatorów

- Uszkodzenia: tryb hardcore

- Nieoczekiwane sytuacje: wyłączone

13. Każda nieobjęta regulaminem kwestia będzie rozpatrywana osobno. Decyzja po przeanalizowaniu sytuacji należy do organizatorów.

14. Zawodnik ma prawo do odwołania się od decyzji organizatora w kwestiach z punku A.13. Wówczas sytuacja zostanie opisana na grupie na FB, gdzie w ankiecie startujący zawodnicy podejmą decyzję jako sąd koleżeński. Sytuacja zostanie rozpatrzona w 48 godzin od momentu pojawienia się ankiety.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony w trakcie rywalizacji sprzęt.

16. Wyniki będą publikowano do 48h od momentu zakończenia danej rundy.

B. Zgłoszenia

1. Chcąc wziąć udział w Motorsport.com Polska BGM Cup – Sezon 2, konieczne jest:

- dołączenie do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/253084589198646/, która stanowi miejsce kontaktu z organizatorem i między graczami,

- zostawienie komentarza pod postem weryfikacyjnym, gdzie umieszczamy nick z platformy na której gramy oraz nick z gry: https://www.facebook.com/groups/253084589198646/permalink/253140722526366/

- dołączenie do oficjalnych klubów zależnych od klasy, w której chcemy rywalizować:

WRC: https://www.dirtrally2.com/clubs/club/298678

R5: https://www.dirtrally2.com/clubs/club/261704

R2: https://www.dirtrally2.com/clubs/club/292551

Historic Rally Poland: https://www.dirtrally2.com/clubs/club/314444

C. Rozgrywka

1. Puchar będzie składał się z trzynastu osobno punktowanych rund.

2. W pucharze będzie prowadzona klasyfikacja generalna, zespołowa oraz poszczególnych klas.

3. Zwycięzcą pucharu oraz poszczególnej klasy zostanie kierowca, który zgromadzi najwięcej punktów po odjęciu jednego najsłabszego wyniku. Odjęciu nie podlega rajd, w którym zawodnik został zdyskwalifikowany.

4. Zwycięzcą klasyfikacji zespołowej zostanie zespół, który zgromadzi najwięcej punktów.

5. W przypadku zgromadzenia przez zawodników takiej samej liczby punktów, o wyższej pozycji będzie decydował wynik ostatniego rajdu sezonu. Jeśli ten nie będzie rozstrzygający pod uwagę będzie brany przedostatni rajd sezonu, następnie trzeci od końca itd.

6. Konieczne do sklasyfikowania jest wywalczenie minimum 0,5 punktu w trakcie trwania sezonu.

7. Punkty będą przyznawane dla stu zawodników według klucza 100-90-85-82-80-79-78 itd. Gracze z miejsc 85-100 otrzymają 0,5 punktu.

8. Ostatni odcinek specjalny będzie dodatkowo punktowany. Pięciu najszybszych kierowców w klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach otrzyma punkty według klucza 5-4-3-2-1.

9. Każdy rajd będzie składał się z 8-12 odcinków specjalnych.

10. Każdy z graczy będzie miał 90 minut na przejechanie trasy rajdu. Pod wskazanym przez organizatora postem weryfikacyjnym lub poprzez wysłanie maila na adres lukasz.luniewski@motorsport.com w momencie rozpoczęcia zmagań konieczne będzie umieszczenie komentarza: „Start”, a po zakończeniu rywalizacji komentarza: „Stop”. Nie umieszczenie komentarza lub przekroczenie limitu czasu będzie oznaczało dyskwalifikację. W przypadku problemów z serwerem będzie to traktowane jako „awaria samochodu”. Edytowane posty nie będą brane pod uwagę i będą oznaczały dyskwalifikację.

11. Gracz może przystąpić do pojedynczego rajdu tylko w jednej klasie. Stwierdzenie startu w większej ilości klas będzie oznaczało dyskwalifikację.

12. Dozwolone są zmiany klasy oraz auta w trakcie trwania sezonu.

D. Klasy

1. W MPL BGM Cup – Sezon 2 prowadzone będą klasyfikacje w poszczególnych klasach. Decyzją zawodników rywalizujących w pierwszym sezonie zostanie stworzona klasa R5, WRC, R2 oraz Historic Rally Poland.

2. W klasach R5, WRC i R2 dopuszczone do startu są wszystkie auta dostępne w grze DiRT Rally 2.0.

3. W klasie Historic Rally Poland do każdego rajdu zostanie przypisana dana klasa samochodów historycznych. Decyzją zawodników gracze dwukrotnie będą korzystać z aut klas: Grupa A, Kit Car, H3 RWD i Grupa B 4WD. Do startu zostanie dopuszczone każde auto z danej klasy.

E. Zespoły

1. Decyzją zawodników w MPL BGM Cup – Sezon 2 będzie prowadzona klasyfikacja zespołowa.

2. Zgłoszenia zespołów będą przyjmowane za pośrednictwem grupy na FB, pod wskazanym na dany rajd postem. Zgłoszenie musi zawierać nazwę zespołu oraz listę zawodników wraz z klasami, w której będą startować podczas danej rundy. Wśród zespołów nie ma zgłoszenia sezonowego.

3. Punkty do klasyfikacji zespołowej będą zdobywać zawodnicy zgłoszeni przez dany zespół w poszczególnych klasach.

4. Zespół może mieć maksymalnie trzech graczy w danej klasie.

5. Do klasyfikacji zespołowej będą brane pod uwagę punkty wywalczone indywidualnie przez dwóch najlepszych kierowców zespołu w danej klasie. Oznacza to, że zespół podczas jednej rundy może zdobyć maksymalnie 796 punktów (zwycięstwa i drugie miejsca w każdej z klas+dublety na Power Stage).

F. Terminarz

07.05-11.05.2020 Trening nie zaliczany do klasyfikacji mistrzostw

13.05-20.05.2020 Hawkes Bay, New Zealand (Grupa A)*

22.05-29.05.2020 Łęczna County, Poland (H3 RWD)

31.05-07.06.2020 Ribadelles, Spain (Kit Car)

09.06-16.06.2020 Catamarca Province, Argentina (H2 RWD)

18.06-25.06.2020 New England, USA (H1 FWD)

27.06-04.07.2020 Monaro, Australia (H1 FWD)

06.07-13.07.2020 Perth and Kinross, Scotland (H2 FWD)

15.07-22.07.2020 Powys, Wales (Grupa B RWD)

24.07-31.07.2020 Argolis, Greece (Grupa B 4WD)

02.08-09.08.2020 Baumholder, Germany (Kit Car)

11.08-18.08.2020 Monte Carlo, Monaco (H3 RWD)

20.08-27.08.2020 Värmland, Sweden (Grupa A)

28.08-04.09.2020 Jämsä, Finland (Grupa B 4WD)

* - w nawiasach klasy wykorzystywane w Historic Rally Poland.

E. Szczegóły trasy

1. Szczegóły każdej rundy będą podawane o 20:00 na dzień przed startem danej rundy.

F. Nagrody

1. Zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma zaproszenie na testy Łukasza Kotarby z możliwością pojawienia się na prawym fotelu testowanego auta na jednym z przejazdów.

2. Zwycięzcy w klasach otrzymają grę w formie kodu cyfrowego lub fizycznego egzemplarza promocyjnego z portfolio wydawniczego firmy Koch Media. Dobór gry oraz platformy zostanie dokonany, w miarę dostępności, w konsultacji z laureatem.

3. Zwycięzca klasy R2 otrzyma zaproszenie na testy zespołu Evotech z możliwością pojawienia się na prawym fotelu testowanego auta na jednym z przejazdów.

4. Zwycięzca klasy R5 otrzyma voucher do wykorzystania w Ragnar Simulator.

5. Czołowa trójka klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych klas otrzyma pamiątkowe puchary.

6. O dodatkowych nagrodach organizator będzie informował na bieżąco.

G. Inne

1. Jakiekolwiek obrażanie innych członków grupy i używanie wulgarnych słów będzie równało się z miesięczną dyskwalifikacją.

2. Zmagania będą relacjonowane na portalu motorsport.com.

3. Uczestniczy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich imion i nazwisk w relacjach z rozgrywek oraz materiałów publikowanych na grupie FB: Motorsport.com Polska BGM Cup.

4. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie, o czym będzie informował za pośrednictwem komunikatów. Zmiany nie mogą dotyczyć punktu C regulaminu.