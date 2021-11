Dwudniowy Rajd Barbórka

Start honorowy Barbórki zlokalizowany będzie w okolicach odrestaurowanego budynku dworca kolejowego w Pruszkowie. Pierwsza załoga wjedzie na rampę o godzinie 18:00.

Rywalizacja na pierwszym odcinku, Sznajder Batterien Pruszków, rozpocznie się już kwadrans później. Samochody przejadą ulicami Sienkiewicza, Staszica, Gomulińskiego, Działkową, Południową i Bryły. Meta OS1 stanie na wysokości siedziby Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

Jednym z najbardziej atrakcyjnych fragmentów rywalizacji będzie wjazd ślimakiem na najwyższe piętro parkingu centrum handlowego Nowa Stacja. Na górze kierowcy pokonają techniczną sekcję, a następnie zjadą, aby kontynuować walkę na ulicach Pruszkowa.

Jeszcze przed startem honorowym fani rajdów będą mieli okazję przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom do Rajdu Barbórka na terenie strefy przedstartowej, która będzie się mieściła na terenie Miejskiego Klubu Sportowego „Znicz”.

Dodatkową motywacją dla załóg walczących w Pruszkowie będzie puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Pruszków, Pawła Makucha. Otrzyma go ekipa, która na odcinku otwierającym Barbórkę uzyska najlepszy czas.

W sobotni poranek rywalizacja zacznie się od widowiskowego przejazdu na terenie Autodromu Słomczyn, obiektu doskonale znanego wszystkim fanom sportów motorowych. Następnie zawodnicy wyruszą w stronę Warszawy, aby walczyć o cenne sekundy na jednym z ulubionych odcinków barbórkowych kibiców - Torze Służewiec, który wraca do harmonogramu grudniowego klasyka.

Oczywiście Barbórki nie byłoby bez wizyty na zapleczu siedziby Automobilklubu Polski, czyli na Autodromie Bemowo. Tu odbędzie się odcinek równoległy, a więc na kibiców czeka podwójna dawka emocji. Tradycyjnie na Bemowie będzie zlokalizowana strefa serwisowa, w której z bliska będzie można przyjrzeć się przygotowaniom i pracy rajdowych ekip.

Listę zgłoszeń do tegorocznej edycji zawodów poznamy 26 listopada.

Harmonogram Rajdu Barbórka

Piątek, 3 grudnia

Ceremonia startu - Pruszków 18:00

OS1 Sznajder Batterien Pruszków (3,6 km) 18:15

Sobota, 4 grudnia

OS2 Tor Słomczyn I (3,85 km) 08:30

OS3 Tor Słomczyn II (3,85 km) 08:45

OS4 Tor Służewiec I (4,70 km) 10:20

OS5 Tor Służewiec II (4,70 km) 10:35

Serwis A Bemowo

OS6 Autodrom Bemowo Duet (1,78 km) 12:00

Serwis B Karowa

OS Kryterium Karowa 17:30

Odcinek specjalny SZNAJDER Batterien Pruszków będzie wliczany do klasyfikacji generalnej rajdu. Udział w odcinku jest obowiązkowy dla wszystkich startujących załóg pod rygorem niedopuszczenia do kolejnej sekcji rajdu. Do Kryterium Karowa zostanie dopuszczonych 45 załóg.

barborka.pl