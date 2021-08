Dzień Blocka, wygrana Pastrany

Pastrana odniósł siódme zwycięstwo w rajdzie w Minnesocie i został samodzielnym rekordzistą imprezy. Sześć sukcesów w lasach Odżibwe mają na koncie Paul Choiniere i David Higgins.

W zmiennych warunkach - od słońca do ulewy - załoga Subaru Motorsports USA najszybciej przejechała dziewięć z 15 odcinków specjalnych. Ostatni dzień należał do Kena Blocka i Alexa Gelsomino. Po wygraniu sześciu z siedmiu sobotnich prób Block zbliżył się do Pastrany na 33,6 sekundy.

Mark Piatkowski i Claudia Barbera triumfowali w klasie NA4WD. Zloty medalista X Games, Bucky Lasek i jego sosnowiecki pilot Grzegorz Dorman zajęli drugie miejsce w L4WD.

34. OJIBWE FORESTS RALLY

1. Travis Pastrana/Rhianon Gelsomino (USA/AUS) Subaru WRX STI 1:49.30,3

2. Ken Block/Alex Gelsomino (USA/I) Subaru WRX STI +33,6

3. Ryan Booth/Andy Hayes (USA/IRL) Ford Fiesta Rally2 +7.36,3

4. Tom Williams/Hannah Davison (GB) Ford Fiesta Rally2 +9.43,7

5. Enda McCormack/Liam McCormack (IRL/USA) Hyundai i20 R5 +15.55,9

6. Mark Piatkowski/Claudia Barbera (USA/I) Subaru Impreza RS +20.26,2

7. Ele Bardha/Corrina Roshea (USA) Subaru Impreza WRX STI +20.28,4

8. Seamus Burke/Martin Brady (IRL) Ford Escort MK2 +20.57,6

9. John Coyne/Nicholas Dobbs (IRL/USA) Ford Fiesta Rally2 +22.24,3

10. Derik Nelson/Jason Grahn (USA) Subaru BRZ +23.00,5

11. Bucky Lasek/Grzegorz Dorman (USA/PL) Subaru Impreza RS +25.42,8

Ken Block, Alex Gelsomino, Subaru WRX STI Photo by: Ken Block

Fot. Subaru Motorsports USA / Ken Block Racing