Po kilku miesiącach testów, Kreisel Electric i zespół BRR Baumschlager są gotowi do wystawienia Skody Fabii RE-X1 w rajdowych mistrzostwach Austrii w sezonie 2021.

Pierwotnie, w przyszłorocznych mistrzostwach Austrii, samochody elektryczne miały być wykorzystywane jako zerówki, prawdopodobnie jednak od razu zostaną dopuszczone do startów, już od stycznia.

Elektryfikacja Skody Fabii R5 kosztowała ponad 700000 euro.

- Z zewnątrz wygląda jak Skoda, ale w środku wszystko jest właściwie inne, stworzone od podstaw - powiedział dla Rallye-Magazin Philipp Kreisel, dyrektor Kreisel Electric. - Zainwestowaliśmy większość pieniędzy w rozwój zestawu do rallycrossu, którego będziemy dostawcą do mistrzostw świata w przyszłości. Natomiast samochód można zbudować w taki sposób, że będzie kosztował tyle, co Rally2, ale oczywiście na początku rozwoju wydatki są znacznie wyższe.

Uważa się, że osiągi Skody Fabii RE-X1 są porównywalne z autem Rally2. Elektryk, o wadze 1300 kg, ma dysponować mocą około 355 KM.

Do startów gotowe są już dwa egzemplarze. W jednym zasiądzie Raimund Baumschlager, a w drugim Philipp Kreisel.

- Nie chcemy przegrać. Celem każdego jest zwycięstwo. Rok 2021 to dla nas okres nauki, ale chcemy zobaczyć, czy damy radę - przekazał Kreisel.

Pojawiło się jednak pytanie, czy Fabia RE-X1 może zostać wystawiona w każdym rajdzie w Austrii, bez konieczności zmiany formatu zawodów, aby móc naładować baterie samochodu w określonym czasie.

- Symulowaliśmy przejechane kilometry w krajowych rajdach i jesteśmy w stanie pokonać każde zawody - dodał.

Z drugiej strony Manfred Stohl wątpi w to ze swoją firmą STARD, która od lat odgrywa pionierską rolę w e-motorsporcie: - Jeśli spojrzeć na wszystkie harmonogramy ÖRM od 2019 roku, obecnie nie jest możliwe startowanie w rajdzie bez dostosowania przepisów sportowych. Organizator musiałby wydłużyć czas dojazdówek o jakieś 10 do 15 minut, aby w międzyczasie można było naładować samochód.

STARD również dysponuje gotowym do startów w rajdach samochodem elektrycznym. Manfred Stohl za kierownicą Citroena ERX wziął udział niedawno w Tor Modlin Rally Show. Czy jest możliwy pojedynek w mistrzostwach Austrii Baumschlager kontra Stohl?

- Obecnie nie ma planu startów w mistrzostwach kraju - powiedział Stohl. - Byłoby to możliwe tylko przy odpowiednim wsparciu sponsorów.