Erik Cais w rodzinie Red Bulla

Erik Cais ogłosił w piątek po południu duże rzeczy w kontekście swojej dalszej kariery rajdowej. Czeski kierowca zapowiedział swój program na sezon 2023. Cais będzie związany z zespołem ORSÁK RALLY SPORT i będzie jeździł najnowszą wersją Skody Fabii RS Rally2.

Czech zaplanował starty w siedmiu rundach WRC2 w Rajdowych Mistrzostwach Świata, a także występy w wybranych rundach Rajdowych Mistrzostw Europy.

Wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz Cais pojawi się w nowej rajdówce na Rajdzie Monte-Carlo. Kultowa runda otwierająca sezon WRC rozpocznie się już 19 stycznia.

Jednocześnie Erik ogłosił ekscytujące wieści w kontekście jego nowych sponsorów i partnerów. Cais został częścią rodziny Red Bulla. Taki ruch sprawia, że przed Czechem z pewnością otwierają się nowe możliwości.

- Brak mi słów i ogromnie się cieszę. To niesamowity zaszczyt dołączyć do rodziny Red Bulla i nie mogę się doczekać, aż rozpocznę ściganie! Dziękuję bardzo wszystkim, którzy sprawili, że to marzenie się spełniło - czytamy na Facebooku Erika Caisa.

W sezonie 2022 Erik Cais ścigał się Fordem Fiestą Rally2 w barwach YACCO ACCR Team. Wziął udział w czternastu rajdach - między innymi WRC (Monte-Carlo, Chorwacja, Portugalia, Sardynia) oraz ERC (Portugalia, Barum).

