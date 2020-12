W sobotę 12 grudnia odbędzie się pierwsza edycja Tor Modlin Rally Show. Impreza organizowana przez Leszka Kuzaja przyciągnęła na start 46 zawodników, w tym także Mistrzów Polski w klasie HR2 – Michała i Jacka Pryczka.

Załoga Subaru Historic Rally Team zmierzy się minimum z dziewięcioma próbami, wytyczonymi na obu nitkach toru Modlin. Ostatnia, dziesiąta próba pod nazwą Kryterium Toru Modlin została zarezerwowana dla trzydziestu najlepszych załóg porannej rywalizacji i nie będzie wliczana do klasyfikacji generalnej zawodów. Łączna długość imprezy to 38,9km, w tym aż 37,1km stanowią próby sportowe.

W klasie H1, w której rywalizować będzie Michał i Jacek zgłosiło się sześciu zawodników w trzech markach samochodów: po dwa Subaru, Fordy, oraz piekielnie mocne Audi Quattro. Pierwszy odcinek rusza o godzinie 9:00, a właściwa rywalizacja będzie się toczyć do godziny 15. Kryterium Toru Modlin zaplanowano na godzinę 18:00.

- Bardzo fajnie, że na zakończenie tego krótkiego sezonu pojawił się substytut w miejsce odwołanej Barbórki. Fajnie, że postanowiono zorganizować taką imprezę, bo sezon bez Barbórki nie jest dla mnie sezonem kompletnym. Przykro nam jedynie, że kibice nie będą mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć bezpośrednio, ale w obliczu aktualnej sytuacji musimy się cieszyć z tego co jest, a ma być live stream z całej imprezy, a także wejścia na żywo w Motowizji - powiedział Michał Pryczek.

- W Modlinie mamy ograniczoną liczbę konfiguracji trasy. Sobotnie odcinki będą się lekko różniły od tych znanych nam z Barbórki i pomimo dużej liczby przejazdów po obu nitkach toru uważam, że organizator wycisnął wszystko, aby przygotować ciekawą dla zawodników trasę, w miarę możliwości różnorodną. Chcemy się przede wszystkim dobrze bawić i zrobić ostatnie w tym sezonie kilometry naszą babcią. Dzisiaj mieliśmy pierwsze testy i choć warunki nie przypominały tych, które są zapowiadane na sobotę, to już dzisiaj świetnie się bawiliśmy, po raz pierwszy jeżdżąc tym autem po śniegu - dodał.

- Przed nami Tor Modlin Rally Show, który zakończy sezon sportów motorowych w naszym kraju, niestety bez kibiców. Wszyscy chcielibyśmy, aby nasza jazda cieszyła tych, którzy są fanami motorsportu, ale na ten moment jest to niemożliwe, nad czym bardzo ubolewamy. Z drugiej strony kierujemy ukłony w stronę Leszka Kuzaja, że udało mu się zorganizować taką imprezę, zbierając brać rajdową i nie tylko, w jednym miejscu i fundując nam namiastkę Barbórki z Kryterium Asów włącznie. Włożono w tę imprezę dużo serca i pracy, aby wszystko odbyło się profesjonalnie, a zawodnicy czuli się komfortowo - powiedział Jacek Pryczek

- Jeśli popatrzymy na Mistrzostwa Świata i ostatni Rajd Monza, który rozgrywany był na podobnym obiekcie i w jego okolicach, to nie możemy w Polsce narzekać na to, że będziemy cały dzień jeździć po torze. Odcinki, które zostały przygotowane są skonfigurowane w ten sposób, aby dać jak najwięcej frajdy zawodnikom, a jednocześnie umożliwić rywalizację o sekundy. Jeśli FIA organizuje na torze rajd, gdzie stawką jest tytuł mistrza świata, to nie mamy się czego wstydzić patrząc na nasze zakończenie sezonu, gdzie tak naprawdę spotykamy się dla frajdy, aby ostatni raz przewietrzyć rajdówki przed zimowym snem. Nie walczymy tutaj o żaden wynik, jak powiedział sam Leszek Kuzaj, spotykamy się tutaj „towarzysko”, ale oczywiście kiedy ruszymy do pierwszego odcinka, to adrenalina na pewno zrobi swoje. :) Gdyby utrzymały się warunki z dzisiejszych testów, to naszym samochodem myślę, że moglibyśmy walczyć nawet o pierwszą dziesiątkę w generalce. Pogoda ma się jednak zmienić do weekendu, więc liczymy przede wszystkim na dobrą zabawę - zakończył.

informacja prasowa