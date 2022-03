Hybrydowa Puma zerówką

Dziś oficjalnie potwierdzono doniesienia sprzed tygodnia. Loubet, który po ponad czterech latach ponownie związał się z M-Sportem, zadebiutuje za kierownicą Pumy Rally1. Dla Francuza będzie to powrót do rajdówki po półrocznej przerwie, wymuszonej potrzebą rehabilitacji po potrąceniu przez samochód.

South Belgian Rally stanowi drugą odsłonę belgijskiego czempionatu. Loubet, do którego na prawy fotel wraca Landais, pojedzie jako „zerówka”. Załoga będzie mogła jednak zaprezentować sportowe tempo, a ustawienie Pumy Rally1 jako auta funkcyjnego to wymóg regulaminowy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, wracając do samochodu rajdowego po tak długim siedzeniu w domu - powiedział Loubet. - Cieszę się, że wraz z Vincentem zaliczymy pierwszy rajd z M-Sportem. Świetny dzień, prawie jak urodziny.

- Nie mogę doczekać się współpracy ze wszystkimi. Chcę być w odpowiedniej formie, by zrobić kilka dobrych rzeczy w Chorwacji.

Loubet otrzyma Pumę Rally1 na siedem rund światowego czempionatu (malowanie na zdjęciu głównym). Program rozpocznie od wspomnianego Rajdu Chorwacji i wizyta w Belgii ma być przygotowaniem do występu w okolicach Zagrzebia.

- To będzie ekscytujący weekend dla Pierre-Louisa Loubeta, ponieważ po raz pierwszy poprowadzi hybrydową Pumę Rally1 - dodał szef M-Sport WRT, Richard Millener. - Pojawi się na South Belgian Rally. To część przygotowań do Rajdu Chorwacji.

- Dzięki temu będzie miał okazję, by nauczyć się samochodu i jego procedur. Później podczas oficjalnego testu przed Rajdem Chorwacji będzie mógł się skoncentrować na właściwych ustawieniach.

Na liście South Belgian Rally są m.in. aktualni mistrzowie Belgii: Adrian Fernemont i Samuel Maillen, zwycięzcy pierwszej rundy sezonu 2022 - Stephane Lefebvre i Xavier Portier czy ojciec mistrza świata Formuły 1 - Jos Verstappen, pilotowany przez Krisa Botsona.

South Belgian Rally odbędzie się w najbliższą sobotę. Przygotowano dwanaście odcinków specjalnych.

