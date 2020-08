Jänner Rallye 2021 odwołany

35. Int. LKW FRIENDS on the Road Jännerrallye by LT1 symbolicznie rozpoczął tegoroczny sezon rajdowy w pierwszych dniach stycznia.

Pomimo problemów związanych z koronawirusem, organizatorzy pod przewodnictwem Mario Klepatscha starali się przygotować 36. edycję kultowej imprezy. Obawy budzi jednak powrót restrykcji związanych z imprezami sportowymi, zwłaszcza w okresie zimowym. Choć budżet był stopniowo kompletowany, zrezygnowano z rozgrywania rajdu w 2021 roku.

- Bardzo nam przykro z powodu przesunięcia 36. edycji rajdu o rok już o tak wczesnej porze - powiedział Klepatsch. - Jednak przygotowanie tak dużej imprezy wymaga czasu i odpowiedniego zabezpieczenia. W tej chwili nikt nie jest w stanie powiedzieć co wydarzy się na początku roku. Jako cały zarząd Rallyeclub Mühlviertel i Jännerrallye Freistadt GmbH, jednogłośnie postanowiliśmy nie organizować imprezy w przyszłym roku i przygotować się na lepsze czasy w sezonie 2022.