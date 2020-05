Kajetanowicz charytatywnie

Ośmiomiesięczny Filipek Rutkowski potrzebuje pilnej operacji swojego małego serduszka! Chłopiec urodził się z rzadką i ciężką wadą serca – anomalią Ebsteina, która stanowi 1% wszystkich wad wrodzonych serca.

W Polsce nie ma możliwości dobrego jej zoperowania, dlatego jego rodzice nawiązali kontakt z lekarzami z USA, którzy po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, zgodzili się przeprowadzić operację. Teraz są już na ostatniej prostej, aby zebrać środki niezbędne do sfinansowania tego skomplikowanego zabiegu za oceanem. Głęboko wierzymy, że jak tylko szpital w Pittsburgu da znów zielone światło na przyjmowanie pacjentów z zagranicy, to od strony finansowej i formalnej wszystko będzie dopięte na ostatni guzik!

Do drużyny Filipka dołączył właśnie Kajetan Kajetanowicz! Zachęcamy do licytacji tych zestawu pamiątek od Kajta! To nie lada gratka dla wszystkich jego fanów.

https://charytatywni.allegro.pl/czapka-i-plakat-z-autografem-kajetan-kajetanowicz-i12070765

Miłośników motorsportu o wielkich sercach zachęcamy również do pomocy bezpośredniej za pośrednictwem fundacji SięPomaga. Tam znajdziecie więcej szczegółowych informacji o Filipku i planie jego leczenia:

https://www.siepomaga.pl/serce-filipa