Polacy startują w Quattro River Rally w ramach treningu przed swoją pierwszą rundą w Rajdowych Mistrzostw Świata. W chorwackich zawodach, które stanowią inaugurację czempionatu tego kraju, jadą w wyjątkowych barwach, które opatrzone hasłem „The Road to Peace” dedykowane są wszystkim Ukraińcom.

- Mam fantastyczne wspomnienia z Chorwacji. Rok temu wygraliśmy tutaj rajd, przyjeżdżałem tutaj też na wakacje. To piękny kraj i mieszkają tu fantastyczni ludzie. Jestem tu jednak po to, by dobrze przygotować się do pierwszej dla nas rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, którą będzie Rajd Chorwacji. Asfalt na tutejszych odcinkach jest tak śliski, że czasem wysiadając z samochodu sami się ślizgamy. Fajnie jest poczuć znowu tę adrenalinę i dreszczyk rywalizacji, wygrywając pierwszy odcinek specjalny w tym roku, ale jak wspominałem wcześniej, najważniejszy dla nas jest trening przed mistrzostwami świata - mówił Kajetanowicz.

Jutro załogi będą rywalizować łącznie na sześciu odcinkach specjalnych: OS 2/5 Kupa (15,20 km, godz. 9:54 i 14:03), OS 3/6 Dobra (11,12 km, godz. 10:57 i 15:06) oraz OS 4/7 Mrežnica (15,60 km, godz. 11:30 i 15:39).

Quattro River Rally 2022, wyniki po OS 1:

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) 4:33,5

2. Peljhan/Čar (Słowenia, Volkswagen Polo RN4) +18,6s

3. Laskowski/Kuśnierz (Polska, Ford Fiesta Rally3) +21,6s

4. Pulić/Kovačić (Chorwacja, Škoda Fabia Rally2) +22,6s

5. Černý/Jindra jun. (Czechy, Ford Fiesta Rally3) +22,9s

6. Kramer jun./Kvick (Austria, Peugeot 208 Rally4) +30,2s

7. Lončarič/Pinky (Chorwacja, Subaru Impreza STi N12) +30,7s

8. Šebalj/Stublić (Chorwacja, Toyota GR Yaris) +33,6s

9. Medved/Šavelj (Słowenia, Ford Fiesta Rally4) +37,7s

10. Prodan/Golojka (Chorwacja, Citroën C2) +39,8s

