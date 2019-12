Kajetanowicz obiecuje dobre widowisko

Po raz kolejny z pierwszym numerem wystartuje Kajetan Kajetanowicz, siedmiokrotny triumfator zawodów, którego pilotem będzie Maciej Szczepaniak.

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami motorsport.com, zawodnicy Lotos Rally Team przywożą do Polski Forda Fiestę WRC w najnowszej specyfikacji. W taki sposób chcą podziękować za doping, który wspierał ich w tegorocznej walce o drugie miejsce w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC2.

- Cieszę się niezmiernie, na samą myśl o jeździe samochodem klasy WRC mam gęsią skórkę. Po długim i pełnym emocji sezonie to piękne zwieńczenie. I choć ten samochód nie jest idealnym wyborem na sprinterskie odcinki Barbórki, bo jego atuty można poczuć dopiero przy prędkościach, których tu nie osiągamy, gdy tylko pojawiła się możliwość takiego startu - nie zastanawiałem się długo. Wiem, ile to znaczy dla naszych kibiców, gdy pojawia się samochód, który w Polsce mogą zobaczyć tylko przy tej okazji. Chcę ponownie dać im dobre widowisko. Do zobaczenia w Warszawie! - komentuje Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy, zdobywca drugiego miejsca WRC2.

Tegoroczna edycja Rajdu Barbórka składa się z sześciu odcinków specjalnych, których łączna długość wynosi ponad 31 kilometrów. Rywalizację rozpocznie próba Tor Modlin o długości 6,23 km, pokonywana dwukrotnie (start o 8:00 i 8:15). Następnie załogi przejadą do Bemowa, gdzie na autodromie wytyczone zostaną dwa odcinki o długości 4,12 km (start o 9:30 oraz 9:45). Po nich zaplanowano trzydziestominutowy serwis, również na terenie autodromu Bemowo. Po nim załogi udadzą się na Służewiec, gdzie rozegrane zostaną dwie finałowe próby o długości 5,38 km każda (starty o 11:00 oraz 11:15). Około godziny 12:00 poznamy wyniki rajdu i listę załóg, które dostały się do rywalizacji na osobno liczonym Kryterium Asów na ulicy Karowej. O 17:00 rozpoczną się tam przejazdy pokazowe, a właściwa rywalizacja ruszy o godzinie 18:30. Transmisję na żywo obejrzeć będzie można na antenie TVN Turbo.

informacja prasowa