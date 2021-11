Kajetan Kajetanowicz w ostatnich latach zdominował rywalizację w grudniowej imprezie. Wielokrotny mistrz Polski i Europy ma za sobą nieprzerwaną passę wygranych zarówno w klasyfikacji rajdu, jak i w prestiżowym Kryterium Asów rozgrywanym na ulicy Karowej.

W tym roku załoga LOTOS Rally Team - Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, walczy z powodzeniem w kategorii WRC 3 w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Świata. Przed ostatnią, decydującą rozgrywką w Rally Monza, jest liderem klasyfikacji i zmierza po wymarzony tytuł.

- Będziemy na Rajdzie Barbórka. Nie mogę się doczekać, ten rajd jest głęboko zakorzeniony w moim sercu właśnie ze względu na te przemiłe spotkania z Wami, ale także dlatego, że mogę walczyć przed polską publicznością. To jest wyjątkowy rajd, wyjątkowa atmosfera. W tym roku rajd jest dłuższy, myślę, że to ciekawa formuła - powiedział Kajetan Kajetanowicz podczas przygotowań do testów przed Rajdem Monza.

Rajd Barbórka odbędzie się w tym roku w weekend 3-4 grudnia. Rozpocznie się w piątkowy wieczór ceremonią startu honorowego i odcinkiem specjalnym w Pruszkowie.

barborka.pl

