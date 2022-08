Kajetanowicz zaprasza do Ustronia

Impreza, która co roku przyciąga tłumy rajdowych kibiców oraz ich rodziny, odbędzie się w dniach 12-13 sierpnia. Siłą Rajdowego Ustronia są ludzie oraz moc atrakcji, które zarażają motorsportowym bakcylem coraz większe grono ludzi,

Rajdowy Ustroń to punkt obowiązkowy nadchodzącego długiego weekendu dla każdego, kto kocha motoryzację i chce spędzić ciekawie wolny czas. To także niepowtarzalna okazja, by spotkać się z Kajetanem Kajetanowiczem, tegorocznym zwycięzcą Rajdu Safari oraz wiceliderem Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii WRC 2. Kajto oraz partnerzy zespołu LOTOS Rally Team jak zwykle będą edukować na temat bezpiecznej jazdy, oraz opowiadać o pięknie rajdów samochodowych.

Wyjątkową atrakcją tegorocznej edycji będzie pojawienie się grupy pasjonatów Fiatów 126p - 126Hooligans - która zaprezentuje kilka egzemplarzy tego legendarnego samochodu. W nim swoją karierę ponad dwie dekady temu zaczynał właśnie Kajetan Kajetanowicz. A jeśli ktoś jest pasjonatem nieco nowszej motoryzacji, ma niepowtarzalną okazję zobaczyć szybkie i niezwykle nowoczesne samochody z BMW M-Town od Grupy Sikora oraz tak zwane supercary, z którymi pojawi się SJS Driving Experience. Będzie można poznać także tajniki montażowni opon Pirelli lub spróbować swoich sił w profesjonalnym symulatorze wyścigowym od Triton Racing! Dla najmłodszych, a może i tych trochę starszych, modelmania, czyli rajdy WRC w trochę mniejszej skali. Prócz tego oczywiście gry, zabawy i animacje dla dzieci, a także fotobudka, bo warto zabrać ze sobą kilka wspomnień z takiej imprezy.

Do Ustronia zjadą się także inne znane załogi rajdowe, startujące w 4. Rajdowym Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza. W piątkowy wieczór kibice będą mogli podziwiać prezentację załóg oraz prolog. W sobotę rozpocznie się walka o zwycięstwo na krótkim, choć zawsze wymagającym ustrońskim odcinku specjalnym.

- Rajdowy Ustroń to dla mnie osobiście prawdziwe święto - przyznał Kajetanowicz. - Uwielbiam, kiedy moje rodzinne miasto na dwa dni jest rajdową bazą nie tylko dla mnie i mojego zespołu, ale też dla każdego rajdowego kibica. Zapraszam was tutaj, bo wiecie, że z nami nie da się nudzić. Będą szybkie samochody, atrakcje dla małych i dużych, a przede wszystkim świetna atmosfera. Widzimy się w Ustroniu.

