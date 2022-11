Kamena Rally Team znów na Barbórce

Po raz drugi na starcie tego prestiżowego rajdu zamelduje się zespół Kamena Rally Team. Reprezentanci Orlen Team przywiozą do Warszawy pojazd, który został specjalnie przygotowany do planowanego na 2024 rok udziału załogi w Rajdzie Dakar. Dla kibiców w Polsce będzie to pierwsza okazja, żeby zobaczyć w akcji ich topową rajdówkę w biało-czerwonych barwach.

Polaris PZR PRO, bo o nim mowa, przystosowany jest do trudnych, typowo terenowych tras. Jednak duet Białkowski/Baśkiewicz już podczas poprzedniej edycji rajdu udowodnili, że doskonale sobie radzą zarówno na asfalcie jak i na szutrze.

- Chcemy z dumą reprezentować barwy narodowe, dlatego nie mogło nas zabraknąć na starcie tej największej i najstarszej imprezy motoryzacyjnej w kraju. Będzie to dla nas doskonałe podsumowanie kolejnego sezonu rajdowego w naszej karierze- powiedział Tomasz Białkowski, kierowca Kamena Rally Team.

60. edycja Rajdu Barbórka rozpocznie się w piątek 2 grudnia ceremonią startu i prologiem w Pruszkowie. W sobotę rywalizacja przeniesie się na Autodrom Słomczyn, gdzie odbędą się dwa przejazdy po torze oraz na odcinku szutrowym. Następnie zawodnicy stawią się na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, a ostatni decydujący odcinek rozstrzygnie się na Autodromie Bemowo. Na koniec słynne Kryterium Asów - na ulicy Karowej zaprezentuje się czołówka klasyfikacji końcowej Rajdu Barbórka oraz kierowcy zaproszeni przez organizatorów.

- Nasz tegoroczny sezon był pełen zwrotów akcji i nowych wyzwań. Debiut w pucharze świata, 3. miejsce w pucharze Europy, ogłoszenie projektu #NasiNaDakar. Cieszymy się, że na zakończenie tego roku powrócimy na warszawskie trasy. Ze swojej strony możemy obiecać świetne widowisko dla wszystkich fanów sportów motorowych – dodał pilot, Dariusz Baśkiewicz.

informacja prasowa

