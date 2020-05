Klasa historyczna w MPL BGM Cup

Jedną z nowości drugiego sezonu będzie dołączenie do rywalizacji aut historycznych. W specjalnie utworzonej klasie Historic Rally Poland gracze zmierzą się z trzynastoma rajdami gry DiRT Rally 2.0, gdzie na każdym z nich używana będzie inna klasa dostępnych w grze aut. Oznacza to, że mistrzem zostanie nie tylko najszybszy, ale także najbardziej wszechstronny kierowca, który będzie w stanie opanować B-grupowe potwory z napędem na cztery koła i mocne tylnonapędowe auta klasy H3 oraz szanować prędkość w przednionapędowych pojazdach klasy H1.

- Cały czas trwa pierwszy sezon MPL BGM Cup, ale liczba graczy, która do nas dołączyła i która chwali rozgrywki, bardzo mocno zmotywowały nas do prac nad drugim sezonem, czego efektem będzie m.in. rywalizacja w klasie historycznej. DiRT Rally 2.0 daje graczom możliwość korzystania z ponad 30 aut klas historycznych, którymi w uczciwej walce chcą również startować uczestnicy naszej serii. Pamiętamy, że tworzymy te rozgrywki dla Was, dlatego słuchamy głosów graczy, czego efektem jest m.in stworzenie tej klasy - mówił Łukasz Łuniewski, pomysłodawca i jeden z organizatorów MPL BGM Cup.

Drugi sezon MPL BGM Cup rozpocznie się siódmego maja. Wkrótce pojawi się regulamin rywalizacji oraz kolejne szczegóły dotyczące sezonu. Informacje o tym, jak dołączyć do trwającego pierwszego sezonu znajdziecie tutaj.