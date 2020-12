Klasyki w Tor Modlin Rally Show

Tor Modlin Rally Show odbędzie się już w najbliższą sobotę, 12 grudnia. Podczas rajdowego święta zamykającego sezon sportów motorowych w Polsce, rywalizacja rozegra się na dziewięciu odcinkach specjalnych. Do tego 35 załóg weźmie udział w wieczornym, pokazowym Kryterium Toru Modlin.

Wspomniana Corolla została zbudowana przez Pawła Wysockiego i Trax Racing. To replika samochodu grupy 4, którą startowała szwedzka załoga Leif Asterhag/ Anders Gullberg w 33. Lombard RAC Rally, w 1977 roku.

Toyota Corolla drugiej generacji o oznaczeniu TE27 została stworzona głównie do motorsportu. Jest to pierwszy model Toyoty, który został opracowany przez dział sportu Toyota Team Europe do rywalizacji na rajdowych odcinkach specjalnych. Jest to także pierwsza Toyota, która wygrała w klasyfikacji generalnej rajdu w Europie - Rajd 1000 Jezior 1975. Za kierownicą zasiadał Hannu Mikkola.

Głównym atutem tej niewielkiej tylnonapędowej Corolli była niska waga, na poziomie 770 kg oraz bardzo zaawansowany dwuwałkowy silnik 1.6 o oznaczeniu 2T-G. Ostatnia ewolucja tego samochodu w grupie 4 posiada nawet 16-sto zaworową głowice i moc ponad 200 km.

Podczas Tor Modlin Rally Show samochód poprowadzi Paweł Wysocki. Jego pilotem będzie Jakub Zalega.

- Co roku prezentuję dla kibiców jakieś ciekawe klasyczne auto rajdowe. W zeszły roku był to Datsun 280z. W tym roku jest Toyota Corolla TE27 Levin z 1971 roku, dopiero co zbudowana przez Trax Racing. Moim pilotem jest Jakub Zalega, znany m.in. z tras z wyścigów górskich - powiedział dla motorsport.com Paweł Wysocki.