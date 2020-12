Impreza na torze w Modlinie to rajdowe święto na zakończenie tegorocznego sezonu sportów motorowych w Polsce. Zawody, które odbędą się w najbliższą sobotę, dwunastego grudnia, zapowiadają się niezwykle ciekawie.

Z pewnością jedną z największych gwiazd Tor Modlin Rally Show będzie Manfred Stohl. Austriak wystartuje w rajdzie za kierownicą elektrycznego Citroena C3 ERX.

Samochód został przygotowany przez Citroen Racing i firmę STARD Manfreda Stohla, do rallycrossowej serii Projekt E. Powstał na bazie Citroena C3 R5. Napędzają go trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 450 kW.

Mads Ostberg miał wystartować C3 ERX w tegorocznym World RX of Sweden. Jego udział w zawodach nie doszedł jednak do skutku, ze względu na ograniczenia w podróżowaniu. Natomiast Cyril Raymond wygrał tym autem rundę mistrzostw na Łotwie.

To nie będzie pierwsza wizyta Manfreda Stohla na Torze Modlin. W zeszłym roku, przy okazji Rajdu Barbórka, zaprezentował tu elektrycznego Forda Fiestę, również przeznaczonego do startów w serii Projekt E. Zarówno on, jak i Krzysztof Hołowczyc zaliczyli też pokazowe przejazdy w tym aucie, na OS Bemowo i ulicy Karowej.