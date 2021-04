Kolejny trening Neuville'a

Hyundai Motorsport kontynuuje swoje występy we Włoszech. Załogi reprezentujące koreańską markę w światowym czempionacie pojawią się również podczas trzeciej rundy sezonu Campionato Italiano Rally - słynnym, sycylijskim Targa Florio.

Neuville i Wydaeghe pojadą i20 Coupe WRC. Współpraca nowo powstałego duetu układa się coraz lepiej, ale postanowiono wykorzystać Targa Florio do kolejnego treningu. Dla Hyundaia będzie to również okazja do przetestowania auta na nawierzchni asfaltowej. Do Belgów dołączą Ole Christian Veiby i Jonas Andersson, również w aucie WRC, ale obsługiwanym przez 2C Competition.

Wcześniej udział w rajdzie zapowiedzieli Craig Breen i Paul Nagle. Irlandczycy pojadą i20 R5 z Friulmotor. Dla Breena będzie to powrót na Sycylię niemal 9 lat po wypadku, w którym zginął jego pilot - Gareth Roberts.

105. Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia odbędzie się w dniach 7-8 maja. Organizatorzy przygotowali dziesięć odcinków specjalnych o łącznej długości 92 km.

