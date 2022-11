„Kosmiczne” barwy Kajetanowicza, start nadal niepewny

Trzecia załoga WRC 2 zakończonego niedawno sezonu wciąż nie może być pewna startu w stolicy. Wszystko przez kontuzję odniesioną w wypadku, który przytrafił się podczas Rajd Japonii. Choć w pierwszych godzinach po zdarzeniu wydawało się, że zarówno Kajetanowicz, jak i Szczepaniak nie odnieśli obrażeń, dokładniejsze badania wykazały złamane żebro u kierowcy. To zwykle zrasta się kilka tygodni, a sama kontuzja jest bolesna.

Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej samego startu, Kajetanowicz poinformował, że wraz z całym zespołem pojawi się w Warszawie.

- Od powrotu z Rajdu Japonii robię wszystko, by wystartować w Barbórce, która dla mnie zawsze jest jednym z najważniejszych punktów sezonu i wyjątkową okazją, by spotkać się z kibicami - przekazał Kajetanowicz. - Rehabilitacja nie jest łatwa, a ostateczna decyzja zapadnie dopiero w trakcie lub po zakończeniu testów, które mamy zaplanowane przed samym rajdem. Dla mnie jako sportowca to bardzo trudna decyzja, ale do samego końca nie odpuszczę. Niezależnie jednak od tego, jak sprawy się potoczą, widzimy się na tym rajdzie.

W oczekiwaniu na „odpowiedź” swojego organizmu, Kajetanowicz zaprezentował barwy, które przywdzieje jego Skoda Fabia. Głównym motywem projektu jest kosmos, mający kojarzyć się z pokonywaniem własnych granic i odwagą w odkrywaniu tego, co nieznane. Nie brakuje również elementów związanych z rodziną.

- Wiem, że trzymam was w niepewności, ale okoliczności są wyjątkowe i na pewne rzeczy nie mam wpływu. Żeby nieco zrekompensować wam tę sytuację, razem z moim zespołem zdecydowaliśmy się już teraz zaprezentować oklejenie przygotowane specjalnie na tegoroczną „Barbarę”.

60. Rajd Barbórka rozpocznie się w najbliższy piątek, a zakończy w sobotni wieczór.

Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia 1 / 2 Autor zdjęcia: Kajto.pl Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Skoda Fabia 2 / 2 Autor zdjęcia: Kajto.pl