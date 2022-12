Kovalainen i Raikkonen łączą siły

Rywalizując dla Secto Labs, sponsora tytularnego fińskiej rundy WRC, Heikki Kovalainen zasiądzie za kierownicą Skody Fabii Rally2 w domowym czempionacie, a Justus Raikkonen w Peugeocie 208 Rally4.

Kovalainen nie ukrywał po zdobyciu tytułu w mistrzostwach Japonii 2022 i punktów w swoim debiucie w WRC, który przypadł na Rajd Japonii, że pragnie startować w Finlandii.

Trzyletni plan byłego kierowcy F1 zakłada miejsce w czołowej szóstce w pierwszym sezonie, w trójce w drugim i końcowy triumf w kampanii 2025.

- Marzyłem o rywalizacji w Finlandii, na tym zupełnie innym rodzaju dróg. Kilka tygodni temu wspomniałem o tym w wywiadzie, a potem spotkaliśmy się z chłopakami z Secto i oto jesteśmy - powiedział Kovalainen. - Naprawdę dziękuję za tę szansę i nie mogę doczekać się startów w Finlandii, to w pewnym sensie powrót do domu. Właśnie tam wszystko się zaczęło, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Przede mną ogromne wyzwanie, ale podchodzę do tego z dużą pasją.

- Ciągle jestem w formie, dobrze się czuję, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałbym kontynuować kariery. Nie jestem Kalle Rovanperą, nie jestem młody, ani tak utalentowany. Mam więcej lat, ale nie brakuje mi doświadczenia. Na pewno damy radę - podsumował Fin.

Pilotką 41-latka będzie Janni Hussi, fińska aktorka, która wcześniej wystartowała tylko w dwóch rajdach, u boku Samiego Pajari.

Ze względu na napięty harmonogram, Hussi nie weźmie jednak udziału w Arctic Lapland Rally w dniach 12-14 stycznia. Na prawym zasiądzie wówczas Miikka Anttila.

Siedemnastoletni Raikkonen przystąpi natomiast do swojego dopiero trzeciego sezonu rajdowego, ale już pokazał imponującą prędkość wygrywając klasę RC4 w Rajdzie Finlandii 2022, będąc do tego najmłodszym uczestnikiem tego wydarzenia.

- Od dwóch lat ścigam się w mniejszych klasach narodowych i przez te lata odnosiłem zarówno sukcesy, jak i robiłem postępy - powiedział Raikkonen. - Teraz nadszedł czas, aby przyspieszyć i przetestować moją prędkość w kategorii R4.

Dyrektor generalny Secto, Matias Henkola dodał: - Wprowadzamy dwa samochody do Rajdowych Mistrzostw Finlandii w 2023 roku i chcemy być konkurencyjni, również w kontekście zrównoważonego rozwoju.

- Wiemy z przeszłych doświadczeń, że nasze rozwiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju działają, ale teraz nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok - przekazał. - W naszych samochodach już stosujemy epaliwo od P1 Fuels oraz środki smarne wytwarzane bez użycia paliw kopalnych. Zamierzamy postawić również na podobnie produkowane opony.

- W 2023 roku potrzebny rozwój, to zrównoważony rozwój. Jeśli nie jesteśmy częścią rozwiązania, jesteśmy częścią problemu - podkreślił. - Sporty motorowe myśląc o przetrwaniu, muszą osiągnąć te same cele w tym zakresie co reszta branży.

