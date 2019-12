Król Karowej nie zawiódł

Ostatnia na liście startowej, załoga Lotos Rally Team wyprzedziła o 0,7 sekundy Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski zajęli trzecie miejsce ze stratą 3,2 sekundy.

- Wspaniałe uczucie, jak zawsze - powiedział TVN Turbo Kajetan Kajetanowicz. - Nie jestem tak wjeżdżony w WRC jak w ubiegłym roku. Już przed startem postanowiłem zadedykować wynik mojemu synowi, który narodzi się w przyszłym roku. Barbórka to dla nas duże wydarzenie. Kosztuje nas to bardzo dużo - i nie myślę tylko o pieniądzach. Dziękuję kibicom, partnerom, wszystkim w zespole, Maćkowi, który mnie dzisiaj raz wyratował. To zawsze jest świetne podsumowanie sezonu.

- Ciężko mi było - przyznał Miko Marczyk. - Nigdy dotąd nie było mi tak ciężko, a to moja trzecia Karowa. Pojechaliśmy troszkę za wolno. Jest ślisko i trzeba było zachować uwagę, bo samochodem strasznie nosi.

Łukasz Byśkiniewicz zgasił silnik za nawrotem w górnej części trasy. Jari Huttunen dwa razy objechał ostatnią beczkę.

Klasę R3 wygrali Jan i Monika Chmielewscy. W R2 górą byli Paweł Poletyło i Justyna Waliszewska.

KRYTERIUM KAROWA

1. Kajetan Kajetanowicz/Maciek Szczepaniak - Ford Fiesta RS WRC 2.11,724

2. Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk - Skoda Fabia R5 +0,766

3. Wojciech Chuchała/Sebastian Rozwadowski - Skoda Fabia R5 +3,240

4. Michał Ratajczyk/Jędrzej Szcześniak - Mitsubishi Lancer Evo X +3,714

5. Tomasz Kuchar/Daniel Dymurski - Peugeot 208 RX +5,257

6. Jari Huttunen/Mikko Lukka - Hyundai i20 R5 +5,422

7. Bryan Bouffier/Pascal Brodnicki - Ford Fiesta Proto +5,780

8. Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz - Subaru Impreza S5 Proto +6,610

9. Kacper Terlikowski/Patryk Rybarczyk - Mitsubishi Lancer Evo X +6,830

10. Łukasz Kabaciński/Michał Kuśnierz - Ford Fiesta Proto +8,547