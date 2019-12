Kto na Karową?

Zgodnie z regulaminem jako pierwsi do startu zakwalifikowali się kierowcy, którzy ukończyli co najmniej jeden oes i mają priorytet FIA lub PZM. Oznacza to, że na starcie mogą pojawić się załogi: Kajetanowicz/Szczepaniak (Ford Fiesta WRC), Huttunen/Lukka (Hyundai i20 R5), Marczyk/Gospodarczyk (Skoda Fabia R5), Bouffier/Brodnicki (Ford Fiesta Proto), Luty/Celiński (Subaru Legacy), Skrzypek/Marczewski (Fiat Ritmo), Elefant/Sroczyński (BMW E30) oraz Wodziński/Kaczmarek (Lancia Fulvia).

Kolejnym kryterium są wyniki i liczebność w poszczególnych klasach. Z klasy R1 w której wystartowały 43 załogi do Karowej zakwalifikowało się pięć duetów: Byśkiniewicz/Jędraszek (Hyundai i20 R5), Oleksowicz/Jędraszek (Subaru Impreza GT), Lubiak/Lubiak (Hyundai i20 R5), Wróblewski/Spentany (Skoda Fabia R5) oraz Chuchała/Rozwadowski (Skoda Fabia R5).

Z klasy R2 prawo startu w Kryterium Asów mają cztery załogi: Poletyło/Waliszewska (BMW M3), Kołdej/Pietrusiński (Renault Clio Maxi), Latos/Szymków (Honda Covoc Type-R) oraz Kalinowski/Opala (Renault Clio), z klasy R3 trzy duety: Bolek/Gaś (Peugeot 208 R2), Chmielewski/Chmielewska (Peugeot 208 R2) i Łata/Majewski (Peugeot 208 R2).

Z klasy H1, H2 i H3 prawo startu mają po trzy najlepsze załogi. Z klasy H3 awansują Woźniak i Klaja (Fiat 125p) oraz Mikiciuk i Coursier (BMW 1502), z H2: Kula i Opałka (BMW E30 M3), Sieklucki i Foltynowicz (Ford Sierra Cosworth) oraz Goździewicz i Madej-Smoalrek (BMW 318), a z H1 Suder i Gurdziołek (Ford Sierra Cosworth 4x4), Olchawski i Wróbel (Audi Quattro) oraz Grzelewski i Niedbała (Ford Sierra Cosworth).

Dodatkowo organizator zaprosi po sześć załóg z klas historycznych oraz pozostałych klas. Razem daje nam to 41 załóg. Stawkę 45 duetów uzupełnią kolejne niezakwalifikowane załogi według klasyfikacji generalnej Rajdu Barbórka.