Rajdy 63. Rajd Barbórka

Kuzaj najlepszy wśród legend

Ozdobą Avia Unimot 63. Rajdu Barbórka była rozgrywana po raz pierwszy Barbórka Legend, do której zgłosiło się 12 ekip.

Piotr Furman
Opublikowano:
Leszek Kuzaj, Filip Pindel, Skoda Fabia Rally2 Evo

Leszek Kuzaj, Filip Pindel, Skoda Fabia Rally2 Evo

Autor zdjęcia: Piotr Furman

Rywalizacja legendarnych załóg podczas tegorocznej „Barbórki” była przez kibiców długo wyczekiwanym wydarzeniem, a ci, którzy oglądali ją na żywo, z pewnością nie czuli się zawiedzeni.

Ostatecznie na stracie stanęło 10 załóg, bowiem na liście startowej nie pojawili się zapowiadani Bryan Bouffier i Jewgen Czerwonienko oraz Maciej Rzeźnik i Przemysław Mazur.

Zabawa zaczęła się już w piątek wieczorem. Na Autrodromie Bemowo zorganizowano prolog z wyjątkową oprawą pirotechniczną, która dodatkowo podgrzewała atmosferę rajdowego widowiska.

W sobotę weterani mieli do pokonania pięć odcinków specjalnych i zagwarantowany start na Karowej.

Leszek Kuzaj, Filip Pindel, Skoda Fabia Rally2 Evo

Leszek Kuzaj, Filip Pindel, Skoda Fabia Rally2 Evo

Autor zdjęcia: Piotr Furman

Organizatorzy postawili na widowisko i legendarne załogi podczas przejazdów nie miały mierzonego czasu. Zamiast tego, oceniano poziom walorów „artystycznych”. Jurorzy przyznawali punkty na żywo, ale najbardziej cenne były głosy kibiców, którzy mogli przydzielać punkty swoim załogom poprzez aplikację.

Na czele niecodziennej rywalizacji szybko znaleźli się Leszek Kuzaj i Filip Pindel. Tym razem czterokrotny mistrz Polski (2002, 2004-2006) postawił na bardziej sprawdzony sprzęt i w Warszawie wystartował Skodą Fabią Rally2 Evo. Samochód wyposażony został w szutrowe zawieszenie i opony, co miało ułatwić widowiskową jazdę.

Tak też się stało i Kuzaj już w piątkowy wieczór pokazał to, z czego słynie od lat. Jazda pełnymi „bokami” przychodziła mu z dziecinną łatwością, a kibice wprost nie posiadali się ze szczęścia. Z kilometra na kilometr krakowski kierowca czuł się coraz pewniej i w sobotę omal nie pobił rekordu długości skoku na słynnym mostku na Bemowie.

Ivars Velme, Andris Velme, Audi Sport Quattro S1

Ivars Velme, Andris Velme, Audi Sport Quattro S1

Autor zdjęcia: Piotr Furman

Nie mniej widowiskowy styl jazdy prezentował Mariusz Stec w Fordzie Fiesta Proto. Syn Wiesława Steca wykorzystał doświadczenie zdobyte w samochodach dużej mocy, którymi startował w Rallycrossie oraz Wyścigach Górskich i bawił fanów, pokonując praktycznie każdy zakręt bokiem.

Pojawienie się na liście zgłoszeń łotewskiej załogi Ivars i Andris Velme w Audi Sport Quattro S1 gwarantowało niezapomniane wrażenia, szczególnie, że kibice jeszcze nie zapomnieli wyczynów tego duetu z Polskiego Rajdu Legend.

Sprzętu nie oszczędzali również Tomasz Czopik, korzystający z rallycrossowego Citroena C4 WRC Macieja Cywińskiego (urwane koło na Karowej), jak i Paweł Dytko, który zaprezentował Suzuki Swifta Proto.

Andrzej Kalitowicz z Maciejem Wisławskim dynamicznie poruszali się po trasie Toyotą Celicą GT-Four, chociaż załoga na jej pokładzie miała łącznie 145 lat.

Swój wielki powrót na odcinki specjalne zaliczyli też Dariusz Poletyło i Jakub Mroczkowski, Krzysztof Skalski i Krzysztof Gęborys, Adam Polak i Romuald Kabulski oraz Marek Gieruszczak i Maciej Maciejewski.

Wyniki Rajdu Barbórki Legend 2025:

1. Leszek Kuzaj/Filip Pindel - Skoda Fabia Rally2 Evo - 6920 pkt.
2. Mariusz Stec/Szymon Jasiński - Ford Fiesta Proto - 5191 pkt.
3. Ivars Velme/Andris Velme - Audi Sport Quattro S1 - 5019 pkt.
4. Adam Polak/Romuald Kabulski - BMW 1M - 2318 pkt.
5. Tomasz Czopik/Maciej Cywiński - Citroen C4 WRC - 2291 pkt.
6. Andrzej Kalitowicz/Maciej Wisławski - Toyota Celica GT-Four - 2049 pkt.
7. Paweł Dytko/Krzysztof Adamus - Suzuki Swift Proto - 2019 pkt.
8. Krzysztof Skalski/Krzysztof Gęborys - BMW 130i - 1853 pkt.
9. Dariusz Poletyło/Jakub Mroczkowski - BMW M3 - 1737 pkt.
10. Marek Gieruszczak/Maciej Maciejewski - BMW 330i - 1729 pkt.

Maciej Maciejewski, Marek Gieruszczak, Włodzimierz Pawluczuk

Maciej Maciejewski, Marek Gieruszczak, Włodzimierz Pawluczuk

