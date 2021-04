Kwalifikacje dla Nassera

Katarczyk jadący kupionym w marcu, nowym Polo z numerem nadwozia 88, wyprzedził o 0,9 sekundy lidera Supercampeonato de España, José Antonio Suáreza. "Cohete" korzysta z Fabii evo z portugalskiej stajni The Racing Factory. Trzeci czas należał do Jana Solansa, którego Citroëna również obsługuje portugalski zespół - Sports & You.

Rywalizowano na 3,4-kilometrowym, błotnistym odcinku specjalnym. Na jutro Nasser wybrał 10 pozycję startową. Otwiera trasę Luis Vilariño, który przesiadł się z Fabii evo do Peugeota 208 N5.

WYNIKI ODCINKA KWALIFIKACYJNEGO

1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Q/F) Volkswagen Polo GTI R5 2.05,842

2. José Antonio Suárez/Alberto Iglesias (E) Skoda Fabia Rally2 evo 2.06,748

3. Jan Solans/Rodrigo Sanjuan (E) Citroën C3 Rally2 2.06,964

4. Iván Ares/David Vázquez (E) Hyundai i20 R5 2.08,772

5. Alexander Villanueva/Víctor Ferrero (E) Citroën C3 Rally2 2.08,996

6. Surhayen Pernía/Alba Sánchez (E) Hyundai i20 R5 2.12,987

7. Ricardo Triviño/Marc Martí (MEX/E) Skoda Fabia Rally2 evo 2.13,872

8. Eduard Pons/Alberto Chamorro (E) Skoda Fabia Rally2 evo 2.14,426

9. Francisco Antonio López/Borja Odriozola (E) Hyundai i20 R5 2.20,281

10. Luis Vilariño/Alejandro Noriega (E) Peugeot 208 N5 2.23,997

Fot. facebook.com/mathieubaumelcodriver