Laskowski na prowadzeniu, Kajetanowicz odrabia straty

Załoga Lotos Rally Team zaliczyła dobry poranek, wygrywając kolejne dwa odcinki specjalne, choć nie ustrzegła się także drobnego błędu, który poskutkował stratą czasową i w konsekwencji spadkiem w klasyfikacji generalnej. Polacy jednak nie poddają się i zgodnie z planem wyjeżdżają na finałową pętlę.

Po wypadnięciu z trasy na otwierającej niedzielne zmagania próbie, Kajetanowicz i Szczepaniak dotarli do mety z kilkuminutową stratą. Choć samochód nie ucierpiał zbyt mocno, jazda z rozbitym przodem, w tym szybą, nie należała do łatwych. Pomimo tych utrudnień Polacy pokazali fenomenalną postawę i wygrali kolejne próby: OS 3 Dobra 1 o 22 sekundy, a OS 4 Mrežnica 1 aż o 40 sekund. Tym samym awansowali o kilkadziesiąt pozycji w klasyfikacji generalnej - z 40 na 12 miejsce.

- Większa część planu na pierwszą pętlę została zrealizowana: dwa z trzech odcinków specjalnych przejechaliśmy dobrym, szybkim tempem. Na pierwszym oesie popełniłem błąd, wylecieliśmy z trasy, ale auto od razu udało się postawić na koła i ruszyliśmy dalej. Już kiedyś to przerabiałem, po mniejszych czy większych „przygodach” wracaliśmy do rywalizacji i cisnęliśmy, wygrywając odcinki specjalne. Jest dobrze, mam dużo przyjemności z jazdy, a samochód spisuje się bez zarzutów. Ja staram się dostosowywać swoją jazdę do często zmieniającej się przyczepności i mam wrażenie, że te partie, które pokrywają się z kwietniowym Rajdem Chorwacji, są jeszcze bardziej śliskie, niż przed rokiem. Dla mnie to doskonałe przetarcie przed właściwą rywalizacją i o to właśnie chodzi - powiedział Kajetanowicz.

W popołudniowej pętli załogi ponownie pokonają odcinki Kupa (15,20 km, godz. 14:03), Dobra (11,12 km, godz. 15:06) i Mrežnica (15,60 km, godz. 15:39), które zakończą zmagania w pierwszej rundzie mistrzostw Chorwacji.

Quattro River Rally 2022, wyniki po OS4:

1. Laskowski/Kuśnierz (Polska, Ford Fiesta Rally3) 32:26,1

2. Černý/Jindra jun. (Czechy, Ford Fiesta Rally3) +1:09,1

3. Peljhan/Čar (Słowenia, Volkswagen Polo RN4) +1:13,9

4. Kramer jun./Kvick (Austria, Peugeot 208 Rally4) +1:30,3

5. Šebalj/Stublić (Chorwacja, Toyota GR Yaris) +1:30,9

6. Lončarič/Pinky (Chorwacja, Subaru Impreza STi N12) +1:54,2

7. Kramer/Drapela (Austria, Mitsubishi Lancer Evo 6.5) +1:55,4

8. Medved/Šavelj (Słowenia, Ford Fiesta Rally4) +2:01,9

9. Hrvatin/Simčić (Chorwacja, Renault Clio RS) +2:56,8

10. Prodan/Golojka (Chorwacja, Citroën C2) +3:08,8

11. Hrvatin/Labinjan (Chorwacja, Peugeot 306) +4:00,8

12. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +4:02,9