Hubert Laskowski i Michał Kuśnierz rozpoczęli niedzielną część Quattro River Rally Karlovac od najlepszego czasu na OS2, obejmując prowadzenie w zawodach. Następnie na wszystkich pięciu pozostałych próbach dnia, za każdym razem meldowali się w czołowej trójce.

Polska załoga zasiadając w Fordzie Fiesta Rally3 pokonała Czechów - Jana Cernego i Petra Jindrę jadących takim samym autem. Różnica na mecie wyniosła 3,6s. Trzecie miejsce zajęli Chorwaci Niko Pulic i Aleksanda Kovacic (+49,8s).

Treningowy start w tej imprezie, przed rozpoczęciem kampanii w WRC 2, właśnie od rundy w Chorwacji, zaliczyli Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Poranna wizyta poza drogą kosztowała załogę Lotos Rally Team sporo czasu. Sukcesywnie jednak odrabiali straty, wygrywając cztery niedzielne próby. Zostali sklasyfikowani na dziewiątej pozycji.

- Przyjechałem tutaj na trening przed najważniejszym wyzwaniem, jakim są mistrzostwa świata. Jestem zadowolony, bo ten rajd pokazał, że od samego początku mamy dobre tempo, ale także to, co jako zespół musimy doszlifować przed Rajdem Chorwacji. Naprawdę dobrze mi się jechało i czułem wiele radości z rywalizacji na śliskich, chorwackich odcinkach specjalnych. Wygraliśmy 5 z 7 oesów, ale nie wygraliśmy rajdu, choć była na to ogromna szansa. Cieszę się, że rajd wygrał Hubert Laskowski. Ogromne gratulacje dla niego, Michała Kuśnierza oraz ich zespołu. Myślę, że z taką pokorą, którą ma Hubert i przy odpowiednim wsparciu partnerów zajedzie naprawdę daleko, a ja mocno trzymam za niego kciuki. Przed nami niecałe cztery ostatnie tygodnie przygotowań do Rajdowych Mistrzostw Świata. Nie mogę się doczekać - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

Quattro River Rally 2022

1. Laskowski/Kuśnierz (Polska, Ford Fiesta Rally3) 59:48,6

2. Černý/Jindra jun. (Czechy, Ford Fiesta Rally3) +3,6s

3. Pulić/Kovačić (Chorwacja, Škoda Fabia Rally2) +49,8s

4. Šebalj/Stublić (Chorwacja, Toyota GR Yaris) +1:36,9

5. Peljhan/Čar (Słowenia, Volkswagen Polo RN4) +2:45,4

6. Kramer jun./Kvick (Austria, Peugeot 208 Rally4) +3:15,3

7. Lončarič/Pinky (Chorwacja, Subaru Impreza STi N12) +3:24,8

8. Kramer/Drapela (Austria, Mitsubishi Lancer Evo 6.5) +4:27,5

9. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +4:31,1

10. Medved/Šavelj (Słowenia, Ford Fiesta Rally4) +4:43,2

Czytaj również: Niesamowity finisz Llareny