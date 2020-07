Laskowski w mistrzostwach Litwy

Talent kierowcy Peugeota 208 R2 zauważyli litewscy działacze oraz tamtejszy oddział firmy Pirelli, którzy postanowili zaprosić Laskowskiego do startów w krajowym czempionacie oraz do wzięcia udziału w rywalizacji młodych kierowców w programie oponiarskiej marki, w którym przewidziano nagrody finansowe.

- Bardzo się cieszę, że zeszłoroczne mistrzostwo w klasyfikacji juniorów Minirallijs zostało zauważone przez środowisko rajdowe na Litwie i bardzo dziękuję im za zaproszenie do startów w krajowym czempionacie. Będzie to dla mnie niezwykła okazja do budowania doświadczenia, które nadal jest bardzo skromne, ale z każdym pokonanym kilometrem czuję się coraz pewniej za kierownicą mojego Peugeota 208 R2. Poznawanie nowych tras i specyfiki imprez z pewnością przyniesie tylko same korzyści na przyszłość – mówił Laskowski.

Z powodu pandemii koronawirusa debiut Huberta w krajowych mistrzostwach opóźnił się, ale nadal ma szanse na pobicie rekordu świata fabrycznego kierowcy Toyoty w WRC: Kallego Rovanpery, który zadebiutował w mistrzostwach Łotwy w wieku 15 lat, 3 miesięcy i 15 dni. Laskowski, by zapisać się na kartach historii, musi wystartować w rajdzie rangi mistrzostw kraju do 15 maja 2021 roku. Ustanowienie rekordu nie będzie możliwe bez sponsorów Huberta: firm Intertrade Logistics Limited oraz Jubi-Tom Jubiler Kobierzyce. Cały czas trwają także poszukiwania nowych partnerów tego historycznego na skalę światową projektu.

- Pobicie tego wyniku nie jest moim głównym celem, ale miło byłoby stanowić nowy wyznacznik dla młodych kierowców rajdowych. Koncentruję się jednak na ciężkiej pracy. Za mną są szutrowe testy, podczas których jeszcze lepiej poznałem możliwości 208 R2 oraz egzaminy kończące szkołę. Teraz moja głowa jest skoncentrowana na rozwoju, by podczas debiutu w krajowych mistrzostwach nikt z kibiców oraz mojego otoczenia nie czuł się zawiedziony. Chcę wszystkim pokazać, że to nie jest tylko wymysł nastolatka i zabawa – dodał Hubert.

Rajdową bronią Huberta Laskowskiego będzie Peugeot 208 R2. Na prawym fotelu zasiądzie niezwykle doświadczony Michał Kuśnierz. Za obsługę auta odpowiedzialna jest stajnia Car Speed Racing z Cieszyna.

informacja prasowa