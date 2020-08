Laskowski z rekordem świata

14 lat, 6 miesięcy oraz 1 dzień będzie miał Kobierzyczanin, który w piątek wystartuje do pierwszego odcinka specjalnego Samsonas Rally Rokiškis, rundy rajdowych mistrzostw Litwy, Łotwy oraz europejskich rozgrywek Baltic Rally Trophy.

- Już nie mogę się doczekać, by na stałe zapisać się na kartach światowego motorsportu. Zostanę najmłodszym na świecie kierowcą startujących w krajowych rozgrywkach, co pokazuje, że walka o swoje marzenia połączona z niezwykle wytężoną pracą przynosi efekty. Dam z siebie wszystko, pamiętając jednak, że najważniejsze jest dojechanie do mety, która jest głównym celem na najbliższy weekend. Wynik jest sprawą drugorzędną, ale czuję, że i ten może być niezwykle zadowalający – mówił Laskowski.

Start nadbałtyckich mistrzostw opóźnił się z powodu słabych zimowych warunków oraz pandemii koronawirusa. Nie przeszkodzi to jednak w pobiciu rekordu Kallego Rovanpery, który debiutował w mistrzostwach Łotwy mając 15 lat, 3 miesiące i 15 dni.

Organizatorzy Samsonas Rally Rokiškis przygotowali w tym roku szesnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 137,57 km. Pierwszy odcinek rozpocznie się w piątek o 13:10 czasu polskiego.

- Impreza z pewnością będzie stanowiła dla mnie spore wyzwanie. Pierwszy raz w karierze przejadę rajd mierzący ponad 100 kilometrów oesowych. Nie obawiam się jednak tego, ponieważ podczas testów byłem w stanie pokonać dużo więcej kilometrów. Jestem pewny swojego przygotowania kondycyjnego i motorycznego, więc pozostaje tylko podjąć się tego wyzwania i pokazać, że to nie jest tylko nastoletnia zabawa – dodał.

Rajdową bronią Huberta Laskowskiego będzie Peugeot 208 R2. Na prawym fotelu zasiądzie Mateusz Pawłowski. Za obsługę auta odpowiedzialna jest stajnia Car Speed Racing z Cieszyna. Sponsorami młodego kierowcy są firmy Intertrade Logistics Limited oraz Jubi-Tom Jubiler Kobierzyce.

informacja prasowa