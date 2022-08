Latvala, Pajari i „historyki”

Pajari - urzędujący mistrz świata wśród juniorów - wystąpi Fordem Escortem RS1800. Na prawym fotelu zasiądzie Janni Hussi - fińska modelka i prezenterka radiowa.

- Będzie zupełnie inaczej niż zwykle - przyznał Pajari, który broni w tym roku tytułu w JWRC oraz okazjonalnie występuje w WRC 2. - W ten weekend chodzi głównie o dobrą zabawę i frajdę na oesach.

- Lahti to w zasadzie mój domowy rajd, a wszystkie odcinki są blisko mojego domu. Jazda Escortem to jak spełnienie marzeń.

- Janni nie ma doświadczenia w czytaniu notatek. Dyskutowała w radiu o rajdach, więc do nich zadzwoniłem i powiedziałem: „Jeśli uważasz, że rajdy są łatwe, dołącz do mnie na jeden start”. A to najlepsza tegoroczna okazja, by to zrobić.

Z kolei Latvala - szef rajdowego zespołu Toyoty - pojedzie swoją Celicą ST165 wraz z Juho Hanninenem.

- Wiem, że mam szybszy samochód niż Sami, więc pojawi się presja - żartował Latvala. - W miniony weekend byłem na oesach [fińskiej rundy WRC] i kiedy zobaczyłem, co się dzieje i poczułem tę atmosferę, sam chciałem pojechać.

- Chwilami miło jest zapomnieć o pracy i po prostu wskoczyć do samochodu i cieszyć się jazdą. To mnie motywuje i dodaje energii.

Lahti Historic Rally potrwa do jutra.

