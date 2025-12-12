Rozgrywana w Warszawie „Barbórka” stanowi tradycyjne zakończenie sezonu w polskim sporcie samochodowym, dając możliwość wspólnej rywalizacji przedstawicielom różnych dyscyplin.

Ozdobą tegorocznej edycji będzie rozgrywana po raz pierwszy Barbórka Legend, do której zgłosiło się 12 ekip.

W tym roku organizatorzy zaplanowali osiem odcinków specjalnych oraz Kryterium Asów na ulicy Karowej. Właściwa rywalizacja rozpocznie się jutro, punktualnie o godzinie 8:00, próbą na Autodromie Bemowo.

Zanim jednak ruszy 63. edycja tej kultowej imprezy, kibiców nie lada emocje czekają już dzisiaj. Centrum piątkowych wydarzeń będzie wspominany Autodrom Bemowo. Na godzinę 17:00 zaplanowano bowiem sesję autografów, a pół godziny później rozpocznie się odcinek testowy, który potrwa do godziny 19:30.

Prawdziwą gratką będzie jednak Prolog dla uczestników Barbórki Legend, który powinien wystartować o godzinie 20:00. Załogi nie pojadą na czas, a serca kibiców będą musiały zdobyć jak najbardziej widowiskową jazdą.

Przejazdy legendarnych załóg będzie można oceniać poprzez aplikację, która jest dostępna na stronie organizatora. Wszystkie piątkowe atrakcje dla kibiców są bezpłatne.

63. Rajd Barbórka

Wśród Legend nie zabraknie takich nazwisk jak: Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik, Paweł Dytko, Dariusz Poletyło, Adam Polak, Jakub Mroczkowski, czy Krzysztof Gęborys.

Na wszystkich odcinkach specjalnych Avia Unimot 63. Rajdzie Barbórka zawodnicy będą startować w kolejności odwrotnej do listy startowej. Jako pierwsze wyruszą do rywalizacji załogi zgłoszone w klasach historycznych, następnie na oesy wyjadą Youngtimery, a po nich pozostali zawodnicy.

Załoga numer 1 pojawi się na każdym odcinku specjalnym jako ostatnia, a tuż po niej na trasę wyjadą zawodnicy Barbórki Legend.

W sobotę Legendy zaprezentują się na popołudniowej pętli Rajdu Barbórka. Przejazdy rozpoczną na Bemowie o godzinie 12:30, później przejadą trasy odcinków Tor Modlin, Twierdza Modli, Polfa Tarchomin i na koniec ponownie Autodromu Bemowo o godzinie 16:00.

Legendarne załogi pojawią się oczywiście także na ulicy Karowej. W przypadku Barbórki Legend do przejazdów odcinka OS Karowa organizator dopuszcza wszystkie samochody znajdujące się na liście startowej. Ich przejazd Karową będzie zwieńczeniem całego dnia rywalizacji na sobotnich OS.

Harmonogram Barbórki Legend:

Piątek, 12 grudnia

17:00 Sesja autografów sklep Top Racing

17:30 Odcinek Testowy Bemowo

20:00 Prolog Autodrom Bemowo

Sobota, 13 grudnia

12:30 Autodrom Bemowo

13:25 Tor Modlin

13:50 Twierdza Modlin

14:50 Polfa Tarchomin

15:37 Serwis Bemowo

16:00 Autodrom Bemowo

19:45 Kryterium Karowa