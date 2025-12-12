Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Rajdy 63. Rajd Barbórka

Legendy gotowe na show

Rywalizacja legend będzie największą ozdobą zbliżającego się Avia Unimot 63. Rajdu Barbórka.

Piotr Furman
Edytowano:
Dariusz Poletyło, Jakub Mroczkowski

Dariusz Poletyło, Jakub Mroczkowski

Autor zdjęcia: Piotr Furman

Rozgrywana w Warszawie „Barbórka” stanowi tradycyjne zakończenie sezonu w polskim sporcie samochodowym, dając możliwość wspólnej rywalizacji przedstawicielom różnych dyscyplin.

Ozdobą tegorocznej edycji będzie rozgrywana po raz pierwszy Barbórka Legend, do której zgłosiło się 12 ekip.

W tym roku organizatorzy zaplanowali osiem odcinków specjalnych oraz Kryterium Asów na ulicy Karowej. Właściwa rywalizacja rozpocznie się jutro, punktualnie o godzinie 8:00, próbą na Autodromie Bemowo.

Czytaj również:

Zanim jednak ruszy 63. edycja tej kultowej imprezy, kibiców nie lada emocje czekają już dzisiaj. Centrum piątkowych wydarzeń będzie wspominany Autodrom Bemowo. Na godzinę 17:00 zaplanowano bowiem sesję autografów, a pół godziny później rozpocznie się odcinek testowy, który potrwa do godziny 19:30.

Prawdziwą gratką będzie jednak Prolog dla uczestników Barbórki Legend, który powinien wystartować o godzinie 20:00. Załogi nie pojadą na czas, a serca kibiców będą musiały zdobyć jak najbardziej widowiskową jazdą.  

Przejazdy legendarnych załóg będzie można oceniać poprzez aplikację, która jest dostępna na stronie organizatora. Wszystkie piątkowe atrakcje dla kibiców są bezpłatne.

63. Rajd Barbórka

Wśród Legend nie zabraknie takich nazwisk jak: Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik, Paweł Dytko, Dariusz Poletyło, Adam Polak, Jakub Mroczkowski, czy Krzysztof Gęborys.

 

Na wszystkich odcinkach specjalnych Avia Unimot 63. Rajdzie Barbórka zawodnicy będą startować w kolejności odwrotnej do listy startowej. Jako pierwsze wyruszą do rywalizacji załogi zgłoszone w klasach historycznych, następnie na oesy wyjadą Youngtimery, a po nich pozostali zawodnicy.

Załoga numer 1 pojawi się na każdym odcinku specjalnym jako ostatnia, a tuż po niej na trasę wyjadą zawodnicy Barbórki Legend.

W sobotę Legendy zaprezentują się na popołudniowej pętli Rajdu Barbórka. Przejazdy rozpoczną na Bemowie o godzinie 12:30, później przejadą trasy odcinków Tor Modlin, Twierdza Modli, Polfa Tarchomin i na koniec ponownie Autodromu Bemowo o godzinie 16:00.

Legendarne załogi pojawią się oczywiście także na ulicy Karowej. W przypadku Barbórki Legend do przejazdów odcinka OS Karowa organizator dopuszcza wszystkie samochody znajdujące się na liście startowej. Ich przejazd Karową będzie zwieńczeniem całego dnia rywalizacji na sobotnich OS.

Harmonogram Barbórki Legend:

Piątek, 12 grudnia
17:00 Sesja autografów sklep Top Racing
17:30 Odcinek Testowy Bemowo
20:00 Prolog Autodrom Bemowo

Sobota, 13 grudnia
12:30 Autodrom Bemowo
13:25 Tor Modlin
13:50 Twierdza Modlin
14:50 Polfa Tarchomin
15:37 Serwis Bemowo
16:00 Autodrom Bemowo
19:45 Kryterium Karowa

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Ciągnie Gronholma do lasu

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Lancia bez niespodzianek

Lancia bez niespodzianek

Prime
WRC
Prime
WRC
Lancia bez niespodzianek
Sulayem wygrywa wybory

Sulayem wygrywa wybory

Prime
Motoryzacja
Prime
Motoryzacja
Sulayem wygrywa wybory
Najdroższy, ale najlepszy

Najdroższy, ale najlepszy

Formuła 1
Formuła 1
Najdroższy, ale najlepszy

Najnowsze wiadomości

Biliński z najlepszym wynikiem na koniec

Biliński z najlepszym wynikiem na koniec

Prime
FIA F2
Prime
F2 FIA F2
Yas Marina
Biliński z najlepszym wynikiem na koniec
Rossi odchodzi z WEC

Rossi odchodzi z WEC

WEC
wec WEC
Bahrajn
Rossi odchodzi z WEC
Lancia bez niespodzianek

Lancia bez niespodzianek

Prime
WRC
Prime
WRC WRC
Lancia bez niespodzianek
Sulayem wygrywa wybory

Sulayem wygrywa wybory

Prime
Motoryzacja
Prime
auto Motoryzacja
Sulayem wygrywa wybory

Prime

Poznaj pakiet premium
Lancia bez niespodzianek

Lancia bez niespodzianek

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Lancia bez niespodzianek
Przepisy WRC27 zatwierdzone

Przepisy WRC27 zatwierdzone

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Przepisy WRC27 zatwierdzone
Toyota i Hyundai zadowolone z testu

Toyota i Hyundai zadowolone z testu

Prime
WRC
Prime
WRC
Rajd Arabii Saudyjskiej
Autor Piotr Furman
Toyota i Hyundai zadowolone z testu
Tęsknoty Tanaka

Tęsknoty Tanaka

Prime
WRC
Prime
WRC
Autor Piotr Furman
Tęsknoty Tanaka
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry