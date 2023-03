Loeb wsiada w Rally2

Po utracie miejsca w kalendarzu FIA ERC i dołączeniu do Tour European Rally Series, organizatorzy z Sao Miguel chcą podtrzymać prestiż rajdu.

We wtorek ogłoszono, że z zaproszenia do udziału w imprezie skorzysta Sebastien Loeb. Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata pojedzie Skodą Fabia RS Rally2, podstawioną przez Toksport. Dla Loeba będzie to dopiero drugi występ w samochodzie grupy Rally2/R5. Na prawym fotelu zasiądzie Laurene Godey - prywatnie życiowa partnerka.

- Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w karierze będę mógł wystąpić na Azorach. Nie mogę się już doczekać! - przekazał Loeb.

Loeb nadal nie ma potwierdzonego programu w mistrzostwach świata. W ubiegłym roku zaliczył cztery występy Fordem Puma Rally1 z M-Sportu. Wraz z Isabelle Galmiche wygrał Rajd Monte Carlo. Francuski duet pojawił się jeszcze w Portugalii, Kenii i Grecji.

49-latek pozostaje zaangażowany w World Rally-Raid Championship razem z Bahrain Raid Xtreme. Po dwóch rundach: Rajdzie Dakar i Abu Dhabi Desert Challenge prowadzi w tabeli razem ze swoim pilotem Fabianem Lurquinem.

Loeb nie będzie pierwszą gwiazdą zaproszoną na Rajd Azorów - wcześniej zapowiedziano udział Andreasa Mikkelsena i Ole-Christiana Veiby'ego. Impreza odbędzie się w dniach 30 marca - 1 kwietnia. Na liście jej historycznych zwycięzców nie brakuje Polaków - w 2019 roku triumfowali Łukasz Habaj i Daniel Dymurski.

TER Series powołano do życia w 2016 roku. Początkowo chciano konkurować z FIA ERC, stawiając na imprezy, które w przeszłości były częścią europejskiego czempionatu, jak Ypres, du Valais, d’Antibes czy Vinho de Madeira. Cykl jednak nie zyskał oczekiwanej popularności.

W sezonie 2023 zaplanowano osiem rajdów. Azory będą sceną trzeciej odsłony. Ponadto do harmonogramu włączono: Rally Terra Valle del Tevere, Rallye Sierra Morena, Rally Regione Piemonte, Rallye Antibes Côte d'Azur, Rallye du Chablais, Rali Ceredigion oraz Rally Terra Sarda.