Już jutro ponad 50 kierowców uruchomi silniki samochodów rajdowych i ruszy do inauguracyjnej rundy Rajdowych Mistrzostw Słowacji. Listę zgłoszeń otwierają trzy polskie załogi. Wśród nich Maciej Lubiak, który powraca po roku do startów Hyundaiem i20, czyli w najmocniejszej klasie mistrzostw regionalnych. Na prawym fotelu R5-tki pracować będzie Grzegorz Dachowski - pilot z 18-letnim doświadczeniem i ponad 150 rajdami na koncie.

- Ponad 130 kilometrów odcinków specjalnych pokonanych przy pełnej koncentracji daje mi mnóstwo adrenaliny. Rajdy to dla mnie jedna z najlepszych form złapania oddechu od codziennych wyzwań biznesowych i przekraczania kolejnych stref komfortu. Wiem, że odreagowanie w sportowej rywalizacji na odcinkach specjalnych nie tylko daje mi satysfakcję - a czasem także puchary - lecz także pozwala szybko jechać do przodu w innych dziedzinach życia - powiedział Maciej Lubiak.

- Z Maćkiem wystartowałem w Rajdzie Wisły w 2017 roku i wspominam ten start bardzo pozytywnie. Dlatego też z przyjemnością przyjąłem propozycję współpracy z jego strony w tym sezonie. Rally Slovakia Ring to nasz pierwszy rajd w 2021 roku. Wystartujemy Hyundaiem, którego Maciek już zna, bo jeździł nim w 2019 roku. Pierwsza runda mistrzostw Słowacji odbędzie się na terenie toru - to dobry trening przed rajdami o „typowych” odcinkach specjalnych. Cieszy też spore zainteresowanie imprezą wśród polskich załóg. Nic tylko odliczać minuty do startu - powiedział Grzegorz Dachowski.

informacja prasowa

