Łukjaniuk sprawdził Swifta R4

Łukjaniuk skorzystał z zaproszenia TBRacing. Suzuki Swift R4lly S zostało zbudowane i dostarczone przez Orecę. Samochód skonstruowano w oparciu o FIA R4 Kit. Auto należy do Siergieja Remennika, jednak kierowca znany z występów w FIA ERC zaraził się koronawirusem i nie mógł wystąpić w Rally Uralasbest - rundzie Pucharu Rosji.

Remennika zastąpił Dmitrij Majachin. Łukjaniuk, oficjalnie zgłoszony jako pilot, miał zamieniać się z rodakiem za kierownicą. Przed rajdem duet zaliczył szutrowe jazdy testowe, po których Łukjaniuk powiedział:

- Jestem pod wrażeniem tego samochodu. Jest dobrze zbudowany i wyposażony w to, co powinno mieć auto wyczynowe - odpowiednią przekładnię, hamulce i zawieszenie o długim skoku. Sprawia dobre wrażenie i reaguje na zmiany ustawień. Prowadzi się komfortowo, a dynamika przyspieszenia do 160 km/h nie ustępuje tej znanej z aut R5.

W rajdzie załoga uplasowała się na piętnastej pozycji. Wynik obciążają jednak straty wynikające z problemów z samochodem oraz nałożonych kar. Na trzech z sześciu oesów duet Majachin/Łukjaniuk był najszybszy. Na jednej z tych prób auto prowadził Łukjaniuk.