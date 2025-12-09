Makinen wraca do WRC

Jak donosi serwis Rallyjournal, Makinen, czterokrotny mistrz świata WRC (1996-1999) zaprezentuje się kibicom podczas pierwszej rundy Rajdowych Mistrzostw Finlandii 2026.

61-letni Fin poprowadzi Yarisa WRC, który będzie pełnił rolę samochodu funkcyjnego podczas inauguracji sezonu w Mikkeli 17 stycznia.

Zadaniem Makinena będzie sprawdzanie odcinków specjalnych, zanim uczestnicy rajdu rozpoczną właściwą rywalizację. Rzadko jednak zdarza się, aby kierowca i samochód tej klasy pełnili tę funkcję.

Toyota, którą pojedzie Makinen, to samochód testowy zbudowany w Puuppoli. Yarisy WRC były projektowane i konstruowane w siedzibie legendarnego Fina, który w 2015 roku został szefem zespołu Toyoty, przygotowującego się do startu w WRC 2017.

- Te ostatnie samochody WRC są fantastyczne i oczywiście cieszę się, że mogę jeden z nich poprowadzić, szczególnie Toyotę – powiedział kierowca, który jako pierwszy zdobył cztery mistrzowskie tytuły z rzędu.

W garażu Makinena pozostały dwa Yarisy z ery WRC: samochód Otta Tanaka, który zdobył tytuł mistrzowski w 2019 roku, oraz samochód testowy zbudowany w Puuppoli.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Racing, Toyota Yaris WRC Autor zdjęcia: Toyota Racing

Fiński weteran zeszłej zimy zaliczył sesję samochodami WRC na torze lodowym, co rozpaliło w nim chęć do startów w rajdach zimowych.

- Wtedy pojawił się pomysł startu w Mikkeli. Tam są fantastyczne drogi, zwłaszcza jeśli warunki zimowe są dobre – zauważył Makinen.

Trzykrotny zwycięzca zimowego Rajdu Szwecji ma nadzieję, że w Mikkeli będą czekać na niego odpowiednie zimowe warunki.

- Jeśli będzie śnieg, porządne zaspy i rześki, słoneczny zimowy dzień – wtedy jazda w Mikkeli byłaby prawdziwą przyjemnością. Zima wydaje się trochę spóźniać, ale miejmy nadzieję, że nadejdzie – dodał z optymizmem.