Marczyk do Ignalina

Załoga ORLEN Team skorzysta z Fabii evo. Wirtualna lista obejmuje 62 samochody - dziewięć Rally2/R5. Obok Marczyka, w tej klasie z polskich kierowców zapowiedzieli się Adrian Chwietczuk (Fabia evo), Robert Kocik, Jarosław Kołtun, Zbigniew Staniszewski (Fiesty) i Mariusz Zapała (Fabia). Vladas Jurkevičius wystawia Fabię evo, Dominykas Butvilas i Jonas Sluckus - Fabie.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do czwartku, do godz. 18.00. Dobę później ogłoszona zostanie lista. Rallysprint z bazą w Ignalinie, we wschodniej Litwie, odbędzie się w sobotę, 22 maja. Zaplanowano osiem szutrowych odcinków specjalnych, mierzących łącznie 56,9 km.

ZGŁOSZONE POLSKIE ZAŁOGI

R5

Adrian Chwietczuk/Jarosław Baran - Skoda Fabia Rally2 evo

Robert Kocik/Sebastian Wach - Ford Fiesta Rally2

Jarosław Kołtun/Ireneusz Pleskot - Ford Fiesta Rally2

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk - Skoda Fabia Rally2 evo

Zbigniew Staniszewski/? - Ford Fiesta Rally2

Mariusz Zapała/Łukasz Gwiazda - Skoda Fabia R5

4WD

Damian Jakubowiak/Daniel Godlewski - Mitsubishi Lancer Evo

Igor Widłak/Daniel Dymurski - Ford Fiesta Rally3

2WD

Tymoteusz Jocz/Maciej Judycki - Ford Fiesta R2

Krzysztof Polak/Bożydar Grzywaczewski - BMW M3 E46

Michał Złomańczuk/Piotr Jamroziak - BMW 318is

2WD+

Krzysztof Bubik/Adrian Sadowski - BMW M3 E46 Compact