W rajdzie, który odbędzie się w dniach 24-26 marca, jedynkę na Skodę Fabię Rally2 evo nakleją triumfatorzy poprzedniej edycji tej imprezy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Na liście zgłoszeń nie zabrakło nazwisk kierowców i pilotów, którzy wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzowskie w rajdach samochodowych, wyścigach górskich i rajdach historycznych.

W Wieliczce pojawią się m.in. Sebastian Stec pilotowany przez Michała Sowę (Ford Fiesta), Waldemar Kluza (zwycięzca memoriału w 2017 roku) z Adamem Gładyszem (Mitsubishi Lancer), Michał Tochowicz z Piotrem Białowąsem (Citroen C3 Rally2), jak również Andrzej Szepieniec pilotowany przez Jarosława Zawadzkiego (Mitsubishi Lancer), którzy dwukrotnie odwiedzali podium w tym wydarzeniu w poprzednich latach. W sumie w najmocniejszej klasie 3 rywalizować będzie osiemnaście załóg.

Klasa 2 to napędzane na jedną oś samochody z silnikami o pojemności do 1600 cm3. Zgłoszono w niej siedemnaście duetów, wśród nich Piotra Ilnickiego z Kamilą Klaczańską (Peugeot 208 Rally 4) - wyścigowego wicemistrza Europy w Gr 5 FIA EHC. Pojawią się także rajdowy weteran Michał Streer z Karolina Szulęcka Streer (Peugeot 208 Rally 4) i Filip Stopa z Rafałem Ślęczką (BMW M3 E 30).

W Klasie 1 rywalizować będą zawodnicy dysponujący autami z silnikami wolnossącymi do 1600 cm3 i turbo doładowanymi do 1067 cm3. Takie rajdówki do piątkowego Badania Kontrolnego powinno podstawić siedem załóg, a wśród nich Mateusz Gołek, którego pilotować będzie Michał Jurgała (Ford Fiesta), czy mistrzowie GSMP - Paweł Sanecki zapowiedziany z Patrykiem Kielarem (Peugeot 208 R2) i Konrad Strzeżysz, w którego Peugeocie 208 na prawym fotelu zasiądzie Olga Gulińska. Peugeotem 208 pojedzie także Rafał Kręcioch, któremu dyktować będzie Marcin Szeja.

Siedem zgłoszeń napłynęło w klasie historycznej. Zapowiedzieli się Grzegorz Olchawski i Jakub Wróbel (Audi Quattro S1), jak również pilotowany przez Przemysława Baryłę Mariusz Polak (Audi 80 B2 Coupe Quattro). Atrakcją dla kibiców będą przejazdy Fordów Escort i Sierra Cosworth, replik aut Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.

Gościem specjalnym PLATINUM 7. Rajdu Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza będzie Grzegorz Collins, z którym kibice będą mogli spotkać się w piątek 24 marca od godz. 17:00 w wielickiej Mediatece.

Lista zgłoszeń

