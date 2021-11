Miko Marczyk, z pilotem Szymonem Gospodarczykiem, w sezonie 2021 kroczą od sukcesu do sukcesu. Najpierw pewnie zdobyli tytuł Rajdowych Samochodowych Mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej. Natomiast w tym tygodniu podczas Rally Islas Canarias powalczą wicemistrzostwo Europy w klasyfikacji kierowców i mistrzostwo pośród pilotów.

Zamykający rajdowy kalendarz w Polsce - Rajd Barbórka, będzie dla załogi Orlen Team kolejnym poważnym sprawdzianem. Od lat królem Barbórki i najmocniejszym asem Kryterium Karowa jest Kajetan Kajetanowicz. Jednak to właśnie Miko Marczyk co roku podnosi poprzeczkę, którą musi pokonać wielokrotny mistrz Polski i Europy.

- Automobilklub Polski wspiął się na wyżyny. Rajd w tym roku będzie dłuższy, zaczynamy już od piątku, od odcinka miejskiego w Pruszkowie - powiedział Mikołaj Marczyk . - Słyszałem, że będzie bardzo techniczny i dużo tam się będzie działo. Będzie Słomczyn z długim odcinkiem szutrowym, czyli to, co kibice rajdowi naprawdę kochają. Hopy, skoki, więc z pewnością damy tam z siebie wszystko. Nie tylko my z Szymonem, ale wszyscy zawodnicy, którzy tam wystartują. Stawka na pewno będzie bardzo mocna.

W ostatniej edycji Rajdu Barbórka, która odbyła się w 2019 roku Miko Marczyk zajął trzecie miejsce, tracąc do Kajetana Kajetanowicza ponad 40 sekund, ale już na trasie Kryterium Karowa był o krok od zdetronizowania kierowcy z Ustronia. Zajął drugie miejsce, zaledwie 766 tysięcznych za zwycięzcą.

